Serunya Siswa SMK PGRI 2 Depok Kompetisi Mini Game Fight of Legends

KOMPETISI mini Fight of Legends yang diselenggaraakan di SMK PGRI 2 Depok, Jawa Barat, berlangsung seru. Para pemain ternyata langsung lihai main game karya anak bangsa itu.

Kompetisi mini Fight of Legends diketahui jadi rangkaian acara Fight of Legends yang digelar oleh PT Esport Star Indonesia (ESI). Selain mengenalkan game tersebut kepada para siswa SMK PGRI 2 Depok, Jawa Barat, PT ESI juga menggelar kompetisi mini guna membuat acara jauh lebih menarik.

Uniknya para siswa justru sudah langsung lihai dalam memainkan game tersebut. "Langsung bisa dimainkan karena memang game-nya bagus dan cara mainnya mirip-mirip dengan game buatan luar negeri," ucap Indra.

Menurutnya kualitas grafis yang ada di game Fight of Legends juga sangat menarik. Yang penting menurut dia permainannya juga menantang. "Kaget juga karena game-nya buatan Indonesia. Ada hadiahnya juga yang bikin seru," jelas Indra.

Hal yang sama juga dikatakan Rafly yang mengaku senang bisa ikut kompetisi mini Fight of Legends yang digelar PT ESI di sekolahnya. Menurut dia saat ini game Fight of Legends memang permainannya sangat mudah dan juga bisa dibuat tim. "Jadi kita bikin tim dan berkompetisi untuk jadi pemenang terbaik. Yang makin keren ada hadiahnya," ujar Rafly.

Sementara Nielson Tanaya, Competition Section Head PT ESI mengatakan hadiah memang sengaja diberikan kepada para peserta kompetisi mini agar para siswa tertarik. Selain itu menurutnya PT ESI juga ingin mengubah persepsi banyak orang bahwa main game tidak bisa menghasilkan.

Nielson Tanaya justru mengatakan Fight of Legends justru sangat jauh berbeda dengan game-game online yang ada saat ini. "Di Fight of Legends kami memberikan reward dan uang tunai. Di sekolah ini kami mengajak mereka berkompetisi hingga Level 2," jelasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)