Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

iPhone Super Langka Ini Laku Rp2,8 Miliar, Seperti Apa Bentuknya?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |07:08 WIB
iPhone Super Langka Ini Laku Rp2,8 Miliar, Seperti Apa Bentuknya?
iPhone. (Foto: 9to5mac)
A
A
A

APPLE memang berencana untuk mengeluarkan iPhone terbaru mereka iPhone 15 pada akhir tahun ini. Diperkirakan iPhone 15 ini akan lebih mahal dari iPhone 14 lantaran menggunakan teknologi terbaru.

Memang sangat lumrah, jika harga smartphone terbaru akan lebih mahal dari yang lama. Tapi nampaknya hal ini tidak berlaku pada iPhone lawas satu ini.

iPhone

Sebuah iPhone lawas generasi pertama 4 giga berhasil terjual dengan angka fantastis sebesar USD190.327 atau mencapai Rp2,8 miliar di balai lelang LCG Auctions. Angka tersebut sangat fantastis mengingat iPhone generasi pertama hanya dijual di angka USD599 atau waktu itu sekitar Rp5,4 juta.

Angka penjualan tersebut juga langsung mematahkan rekor sebelumnya yang terjadi pada Februari 2023. Waktu itu ponsel yang nyaris sama terjual di angka USD63.356 atau sekitar Rp947,5 juta.

Hanya saja menurut Digital Trends ada satu faktor yang membuat iPhone tersebut jadi barang yang sangat langka. Ternyata iPhone yang terjual sebesar Rp2,8 miliar itu adalah iPhone generasi pertama yang memiliki kapasitas ruang penyimpanan sebesar 4 Giga.

Apple diketahui sempat merilis iPhone generasi pertama 4 Giga itu dalam jumlah terbatas. Hanya saja karena penjualan yang kecil, akhirnya iPhone generasi pertama 4 giga itu langsung disuntik mati alias tidak diproduksi lagi. Padahal saat itu iPhone generasi pertama 4 giga dijual lebih murah yakni USD499 atau sekitar Rp4,4 juta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
iPhone Mahal Apple ponsel iPhone
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/57/3053687/iphone_16-wnKf_large.jpg
iPhone 16 Dikabarkan Bakal Meluncur pada 10 September 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/57/3027762/ipone_di_china-cOnp_large.jpg
Jor-joran Banting Harga, Penjualan iPhone Melonjak 40% di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/57/3017609/cara-aktifkan-fitur-perlindungan-perangkat-yang-dicuri-di-iphone-42gWowSa6K.jpg
Cara Aktifkan Fitur Perlindungan Perangkat yang Dicuri di iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/57/3010826/apple-D7eE_large.jpg
IPhone 17 Slim Dikabarkan Akan Lebih Mahal Daripada iPhone 17 Pro Max
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/57/3005363/apple-XL6R_large.jpg
IPhone 17 Slim Dikabarkan Akan Gantikan iPhone 17 Plus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/57/2999607/iphone-sgdk_large.jpg
Militer Korsel Pertimbangkan Larangan Total Penggunaan iPhone, Ini Alasannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement