iPhone Super Langka Ini Laku Rp2,8 Miliar, Seperti Apa Bentuknya?

APPLE memang berencana untuk mengeluarkan iPhone terbaru mereka iPhone 15 pada akhir tahun ini. Diperkirakan iPhone 15 ini akan lebih mahal dari iPhone 14 lantaran menggunakan teknologi terbaru.

Memang sangat lumrah, jika harga smartphone terbaru akan lebih mahal dari yang lama. Tapi nampaknya hal ini tidak berlaku pada iPhone lawas satu ini.

Sebuah iPhone lawas generasi pertama 4 giga berhasil terjual dengan angka fantastis sebesar USD190.327 atau mencapai Rp2,8 miliar di balai lelang LCG Auctions. Angka tersebut sangat fantastis mengingat iPhone generasi pertama hanya dijual di angka USD599 atau waktu itu sekitar Rp5,4 juta.

Angka penjualan tersebut juga langsung mematahkan rekor sebelumnya yang terjadi pada Februari 2023. Waktu itu ponsel yang nyaris sama terjual di angka USD63.356 atau sekitar Rp947,5 juta.

Hanya saja menurut Digital Trends ada satu faktor yang membuat iPhone tersebut jadi barang yang sangat langka. Ternyata iPhone yang terjual sebesar Rp2,8 miliar itu adalah iPhone generasi pertama yang memiliki kapasitas ruang penyimpanan sebesar 4 Giga.

Apple diketahui sempat merilis iPhone generasi pertama 4 Giga itu dalam jumlah terbatas. Hanya saja karena penjualan yang kecil, akhirnya iPhone generasi pertama 4 giga itu langsung disuntik mati alias tidak diproduksi lagi. Padahal saat itu iPhone generasi pertama 4 giga dijual lebih murah yakni USD499 atau sekitar Rp4,4 juta.