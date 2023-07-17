Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Spesifikasi Tecno Pova Neo 3 Bocor, Punya Baterai dengan Kapasitas 7.000 mAh

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |20:21 WIB
Spesifikasi Tecno Pova Neo 3 Bocor, Punya Baterai dengan Kapasitas 7.000 mAh
TEcno Pova Neo 3. (Foto: Tecno)
PRODUSEN ponsel pintar Tecno akan menghadirkan model penerusnya yaitu Tecno Pova Neo 3. Tecno pun telah meluncurkan Tecno Pova Neo 2 pada September tahun lalu.

Seperti dilansir dari GSM Arena, melalui unggahan di akun Twitter @tecnomobile, Tecno mengungkapkan bahwa ponsel pintar Tecno Pova Neo 3 akan menghadirkan layar LCD berukuran 6,82 inci dengan desain tampilan punch-hole dan refresh rate 90 Hz.

Untuk pengalaman berfoto, Tecno Pova Neo 3 menghadirkan dua kamera di bagian belakang dengan lensa utama 16 MP. Tecno Pova Neo 3 tersedia dalam tiga pilihan warna yaitu Mecha Black, Hurricane Blue, dan Amber Gold.

Tecno Pova Neo 3 akan ditenagai oleh chip Mediatek Helio G85, dibekali oleh RAM sebesar 8 GB, dan kapasitas penyimpanan internal hingga 128 GB. Ponsel pintar itu akan berjalan dengan sistem operasi Android 13 dan antarmuka HiOS 13.

Dari segi daya, ponsel pintar Tecno Pova Neo 3 dilengkapi baterai dengan kapasitas 7.000 mAh. Sementara untuk audio, ponsel pintar tersebut dilengkapi oleh pengeras suara ganda dengan fitur DTS dan lubang konektor headphone/earphone berukuran 3,5 milimeter.

Hingga saat ini Tecno belum mengungkapkan tanggal peluncuran produk Tecno Pova Neo 3, namun, ponsel pintar tersebut kemungkinan akan diumumkan dalam waktu dekat.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
