HOME OTOTEKNO TECHNO

Tahukah Kamu kenapa Ikan Laut Dalam Bentuknya Aneh dan Menyeramkan?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |06:07 WIB
Tahukah Kamu kenapa Ikan Laut Dalam Bentuknya Aneh dan Menyeramkan?
Viper Fish. (Foto: DeAgostini)
IKAN yang hidup di lautan dalam memang memiliki bentuk yang cukup unik. Bahkan, Ikan-ikan di laut dalam kerap digunakan untuk referensi film horor lantaran bentuknya yang memang menyeramkan.

Ikan-ikan tersebut memang memiliki gigi yang sangat besar, tubuh bercahaya dalam gelap, dan bola mata menonjol. Tapi, kenapa penampilan mereka begitu menyeramkan, padahal di laut dalam sangat gelap dan hampir sedikit cahaya masuk, sehingga tidak perlu penampilan seram untuk menakuti pemangsa lainnya.

Penampilan aneh ikan laut dalam sebagian besar merupakan cerminan dari lingkungan ekstrem yang mereka tinggali. Sebagian besar laut dalam, yang dimulai 656 kaki (200 meter) di bawah permukaan, memiliki sistem tekanan tinggi, rendah cahaya, dan makanan rendah. Suhunya pun jauh lebih dingin daripada bagian lautan lainnya, dengan suhu rata-rata tepat di atas titik beku pada 39 derajat Fahrenheit (4 derajat Celcius).

"Laut dalam adalah tempat yang sangat keras untuk mencari nafkah, jadi banyak hewan benar-benar harus beradaptasi khusus untuk bertahan hidup di lingkungan itu," kata Mary McCarthy, ahli biologi ikan di Monterey Bay Aquarium di California, seperti dilansir dari Live Sains.

Tanpa banyak kesempatan untuk menemukan makanan, ikan laut dalam telah mengembangkan sifat untuk membantu mereka menangkap mangsa, salah satu yang paling menakutkan adalah rahang yang besar. Misalnya, ikan viper Sloane (Chauliodus sloani) memiliki taring yang sangat besar sehingga tidak dapat menutup mulutnya tanpa menusuk otaknya.

Gigi setajam silet ini juga transparan, artinya mereka bisa menyembunyikan senjatanya dari mangsanya. Ikan laut dalam lainnya adalah belut pelican (Eurypharynx pelecanoides) memiliki mulut yang ketika diregangkan memenuhi sebagian besar tubuhnya sehingga mereka dapat menangkap dan menelan ikan besar yang mereka temukan di gurun makanan laut dalam ini.

Predator laut dalam memiliki senjata rahasia yang membuat mereka menjadi magnet mangsa: bioluminescence, karena kemampuan untuk menghasilkan cahaya sendiri. Misalnya ikan seadevil hitam betina, atau anglerfish laut dalam, sejenis ikan yang muncul di film animasi komputer tahun 2003 "Finding Nemo."

