Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

300 Juta Data Masyarakat Indonesia Diklaim Bocor, Kominfo: Penduduk Kita Kan Cuma 275 Juta

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |21:52 WIB
300 Juta Data Masyarakat Indonesia Diklaim Bocor, Kominfo: Penduduk Kita Kan Cuma 275 Juta
Ilustrasi Hacker. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

AKUN Twitter @DailyDarkWeb menyebut sebanyak 337 juta data kependudukan masyarakat Indonesia diperjual belikan di forum para peretas (hacker). Kasus ini pun merupakan kebocoran data yang kesekian kalinya terjadi di Indonesia.

Meski demikian, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan ada yang janggal dari klaim tersebut. Oleh karena itu, mereka pun akan memeriksa terkait dugaan bocornya 337 juta data kependudukan.

"Jumlah penduduk kita kan 275 juta, itu ada 300 juta, berarti kan kelebihan, karena itu kita akan periksa seperti apa," ujar Usman seperti dilansir dari Antara.

Usman mengatakan Kemenkominfo akan memanggil pengendali data tersebut, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemenkominfo akan terlebih dahulu mendengar laporan dari kedua pihak tersebut.

Jika nantinya ditemukan adanya kebocoran data, maka BSSN akan melakukan audit untuk mencari tahu jumlah dan data apa saja yang bocor, kemudian hasil audit tersebut akan dilaporkan ke Kemenkominfo.

"Kita akan lihat kalau ada pengendalian data yang tidak baik, maka sudah diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 71 Tahun 2019 (tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik) sanksi apa yang bisa kita jatuhkan kepada pengendali data," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/16/3174733/hacker-XFBZ_large.jpg
Hacker Klaim Curi Hampir 1 Miliar Data Salesforce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/16/3172905/hacker-4cO5_large.jpg
Hacker Retas Tempat Penitipan Anak London, Curi Data 8 Ribu Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/16/3169750/hacker-PV3B_large.jpg
Vietnam Dilanda Serangan Siber, Data Kreditur Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/56/3128405/hacker-X7Ib_large.jpg
Hacker Targetkan Dana Pensiun di Australia Senilai 2,63 Triliun Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/54/3101151/hacker-NOmX_large.jpg
Hacker Retas Pusat Data Harley-Davidson, 66 Ribu Data Terancam Tersebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/57/3099368/hacker-mYNr_large.jpg
Hacker Bobol Ekstensi Chrome Sejumlah Perusahaan saat Malam Natal
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement