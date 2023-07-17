Cara nonton Yandex di Google Chrome

CARA nonton Yandex di Google Chrome memang dicari oleh banyak orang, lantaran Yandex bisa menampilkan konten video yang diblokir. Mesin pencari asal Rusia ini memang memudahkan pengguna untuk mengakses banyak video yang tidak bisa ditampilkan di browser lain seperti Chrome.

Memang, Yandex tidak memblokir terlalu ketat dan kerap digunakan pengguna yang berusia 18 tahun ke atas. Yandex, menawarkan akses yang luas ke berbagai jenis video. Yandex terkenal karena longgarnya sistem pemblokiran, sehingga memberi kita akses lebih luas ke berbagai jenis konten.

Nah, berikut cara nonton Yandex menggunakan Google Chrome:

Buka Google Chrome

Buka Google Chrome di perangkat, PC ataupun smartphone. Ini adalah browser yang paling disarankan untuk mengakses Yandex karena kompatibilitas dan keamanannya.

Kunjungi Situs Yandex

Masuk ke situs ‘yandex.com’ di kolom alamat browser Kamu dan tekan Enter. Kamu akan langsung dibawa ke halaman utama Yandex.

Lakukan Pencarian Video

Di halaman utama Yandex, Kamu akan melihat kotak pencarian di bagian tengah halaman. Masukkan kata kunci video yang Kamu ingin tonton. Misalnya, jika Anda ingin menonton video tentang memasak, Kamu bisa mengetik ‘video memasak’ atau kata kunci spesifik lainnya.