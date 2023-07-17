Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara nonton Yandex di Google Chrome

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |21:22 WIB
Cara nonton Yandex di Google Chrome
Yandex. (Foto: Freepik)
A
A
A

CARA nonton Yandex di Google Chrome memang dicari oleh banyak orang, lantaran Yandex bisa menampilkan konten video yang diblokir. Mesin pencari asal Rusia ini memang memudahkan pengguna untuk mengakses banyak video yang tidak bisa ditampilkan di browser lain seperti Chrome.

Memang, Yandex tidak memblokir terlalu ketat dan kerap digunakan pengguna yang berusia 18 tahun ke atas. Yandex, menawarkan akses yang luas ke berbagai jenis video. Yandex terkenal karena longgarnya sistem pemblokiran, sehingga memberi kita akses lebih luas ke berbagai jenis konten.

Nah, berikut cara nonton Yandex menggunakan Google Chrome:

Buka Google Chrome

Buka Google Chrome di perangkat, PC ataupun smartphone. Ini adalah browser yang paling disarankan untuk mengakses Yandex karena kompatibilitas dan keamanannya.

Kunjungi Situs Yandex

Masuk ke situs ‘yandex.com’ di kolom alamat browser Kamu dan tekan Enter. Kamu akan langsung dibawa ke halaman utama Yandex.

Lakukan Pencarian Video

Di halaman utama Yandex, Kamu akan melihat kotak pencarian di bagian tengah halaman. Masukkan kata kunci video yang Kamu ingin tonton. Misalnya, jika Anda ingin menonton video tentang memasak, Kamu bisa mengetik ‘video memasak’ atau kata kunci spesifik lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/54/2917268/sempat-jaya-omegle-resmi-tutup-setelah-14-tahun-beroperasi-CFWvwBYyv8.jpg
Sempat Jaya, Omegle Resmi Tutup Setelah 14 Tahun Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/54/2859438/6-situs-nonton-film-gratis-dan-legal-fnVzJNidlx.jpg
6 Situs Nonton Film Gratis dan Legal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/06/54/2825871/kemenkominfo-sebut-sudah-blokir-1-2-juta-situs-pornografi-yoDfIPDJO8.jpg
Kemenkominfo Sebut Sudah Blokir 1,2 Juta Situs Pornografi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/11/56/2812272/arkeolog-temukan-jalan-yang-hilang-berusia-7-000-tahun-ternyata-tenggelam-di-dasar-laut-FhVSCOgUvl.jpg
Arkeolog Temukan Jalan yang Hilang Berusia 7.000 Tahun, Ternyata Tenggelam di Dasar Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/08/57/2644193/5-situs-untuk-cek-apakah-data-pribadi-bocor-di-internet-gratis-kok-U2nUERFDZI.jpg
5 Situs untuk Cek Apakah Data Pribadi Bocor di Internet, Gratis Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/16/57/2456428/mau-buka-situs-yang-diblokir-begini-caranya-oBy4nFeONf.jpg
Mau Buka Situs yang Diblokir, Begini Caranya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement