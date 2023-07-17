Kenapa Laptop Harus Dikeluarkan dari Tas saat Scanning Keamanan Bandara?

SALAH satu hal yang merpotkan ketika kita ingin terbang adalah melewati pemeriksaan yang berlapis, apalagi ketika kita sedang terburu-buru takut tertinggal pesawat. Terkadang aturan di beberapa bandara mengharuskan kita untuk mengeluarkan laptop dari tas.

Biasanya, kita memang diminta untuk melepas sepatu, ikat pinggang, dan pakaian luar mereka, serta mengeluarkan ponsel, cairan. Belakangan, ini kita pun diharuskan mengeluarkan laptop dari tas.

BACA JUGA: Ternyata Segini Harga Casing Handphone Raffi Ahmad yang Sudah Lusuh

Lantas, kenapa kita harus mengeluarkan laptop? Alasan utama Anda harus mengeluarkan laptop dari tas adalah karena baterai dan komponen mekanis lainnya terlalu padat untuk ditembus sinar-X secara efektif, terutama jika sistem pemindaiannya sudah tua. Hal yang sama berlaku untuk kabel daya dan perangkat lain seperti tablet dan kamera.

Dengan barang-barang ini di tas Anda, petugas keamanan tidak dapat menggunakan gambar yang disaring untuk menentukan apakah ada risiko. Mereka harus menandai tas untuk pencarian fisik, yang memperlambat segalanya. Lebih mudah jika semua perangkat dihapus terlebih dahulu.

Laptop di dalam tas juga dapat melindungi barang-barang lain dari pandangan yang mungkin berbahaya. Memindai secara terpisah mengungkapkan komponen internalnya di layar. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin diminta untuk menyalakannya untuk membuktikan bahwa ini benar-benar komputer yang berfungsi.

Tapi, dengan teknologi pemindaian multi-tampilan yang lebih baru, petugas keamanan dapat melihat tas dari berbagai sudut untuk mengetahui apakah ada sesuatu yang ditutup-tutupi, atau dibuat agar terlihat seperti sesuatu yang lain. Misalnya, orang telah mencoba mencampur bagian senjata dengan komponen lain dalam upaya melewati pemeriksaan bagasi terdaftar.