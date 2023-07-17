Viral Casing HP Raffi Ahmad Sudah Buluk Tapi Tak Diganti, Nagita: Mau Tahu Kenapa Gak?

MESKIPUN dikenal sebagai Sultan Andara, tapi Raffi Ahmad memang tidak pernah mau memamerkan barang-barang mewah mereka. Bahkan, Raffi diketahui masih setia menggunakan barang-barang kesukaannya meskipun sudah terlihat lusuh.

Salah satu yang tidak dia ganti adalah casing handphone yang dia miliki. Raffi Ahmad masih tampak setia menggunakan casing HP yang memang sudah terlihat tampak sobek-sobek itu.

“Ya Allah casing aa Raffi yg viral dimana2 wkwk ga ganti smpek mau rusakk,” ujar cuitan salah satu netizen yang disematkan dalam video tersebut.

Perekam video tersebut lantas langsung menegur dan memberi tahu Nagita Slavina soal cuitan netizen, yang menyebut bahwa casing HP yang dikenakan Raffi Ahmad itu tengah viral. Ia juga lantas meminta tolong Gigi untuk membelikan Raffi casing HP yang baru.

“Gi, casingnya raffi viral banget gi. Tolong lah gi beliin lah gi,” ujar perekam video.

Gigi lantas langsung merespon sambil melempar ekspresi senyum tipisnya ke arah kamera. Ia menyebut, bahwa ia sudah berkali-kali membelikan Raffi casing HP baru.

Gigi juga lantas langsung men-spill mengapa sang suami tak mau juga mengganti-ganti casing HP nya. Menurutnya, hal itu karena bagian belakang HP Raffi yang pecah, sehingga jika casing dibuka, pecahan bagian belakangnya bisa kemana-mana.

“Gua udah beli berkali-kali. Mau tau nggak kenapa dia nggak mau lepas (casingnya)?” ujar Gigi.

“Karena di belakangnya itu pecah. Jadi itu tuh nempel di belakang casingnya dia yang sekarang. Gito looohh! Lu tanya deh!” sambung Gigi, sambil melempar ekspresi sedikit ‘geregetan’.

Merasa tak cukup memberi penjelasan kepada netizen lewat video tersebut, Gigi lantas langsung menghampiri Raffi yang tampak asyik menenteng HP dengan casing ‘buluk’ nya itu. Gigi lantas langsung memperlihatkan bagian belakang casing HP Raffi yang dimaksud.

Raffi justru tampak terlihat santai bermain HP meski sang istri sibuk memperlihatkan casing HP-nya kepada netizen. “Gue beliin ganti casing. Nggak pernah mau ganti casing. Jadi di dalemnya itu pecah. Kalau dibuka, dia buyar di dalemnya,” ujar Gigi.

Sang perekam video lantas kembali memanas-manasi gigi dengan menyebut, bahwa banyak netizen yang protes dan menganggap Gigi pelit karena tidak mau membelikan casing baru untuk Raffi. “Eh netizen marah-marah kesannya lu nggak mau beliin,” ujar perekam video.

Gigi lantas kembali menegaskan, bahwa ia telah berkali-kali membelikan Raffi casing HP baru dengan segala merek. “Buset gue berkali-kali (beliin) segala merek,” timpal Gigi.