HOME OTOTEKNO TECHNO

Profil Budi Arie Setiadi, Menkominfo yang Baru Dilantik Presiden Jokowi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |11:31 WIB
Profil Budi Arie Setiadi, Menkominfo yang Baru Dilantik Presiden Jokowi
Budi Arie Setiadi. (Foto: Kementerian PDT
A
A
A

 PRESIDEN Jokowi baru saja melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) baru, menggantikan Johnny G. Plate yang saat ini berstatus tersangka kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.

Pelantikan dilaksanakan pada Senin (17/7/2023) pagi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Untuk diketahui, Budi Arie Setiadi sendiri lahir di Jakarta pada 20 April 1969. Ia merupakan lulusan Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia tahun 1996 yang terkenal aktif di gerakan mahasiswa.

Budi Arie Setiadi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia. Ia juga dikenal sebagai pendiri dan Ketua Umum Projo, organisasi relawan darat pendukung Jokowi.

Jejak politiknya lekat dengan partai PDI Perjuangan. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta (2005-2010) dan juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.

Halaman:
1 2
      
