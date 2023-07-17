Spesifikasi Hyundai Stargazer Essential yang Punya Fitur Melimpah

JAKARTA – PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) resmi meluncurkan Hyundai Stargazer Essential, di Hyundai Driving Experience, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2023). Ini merupakan varian baru yang menggantikan tipe Trend.

Peluncuran ini merupakan upayanya Hyundai dalam menjadikan Stargazer sebagai lini produk unggulannya. Ini juga demi menjawab kebutuhan pasar akan Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) dengan fitur dan teknologi terbaik, serta harga yang kompetitif.

“Hadirnya New Stargazer memperkuat komitmen Hyundai untuk terus memberikan inovasi unggul dan value for money di segmen LMPV bagi konsumen di seluruh Indonesia,” kata Woojune Cha, President Director PT Hyundai Motor Indonesia di Jakarta Selatan, Senin (17/7/2023).

Hyundai Stargazer varian Essential telah dilengkapi Horizontal LED DRL yang pada varian Trend hanya berupa garis aksen krom. Pada bagian belakang, terdapat Distinctive H Rear Lamp yang menjadi ikon dari Hyundai Stargazer yang telah menggunakan LED + Bulb Combination Lamps.

Hyundai Stargazer Essential juga dilengkapi dengan LED Multi Face Reflector (MFR) Headlamps dan LED Position Lamp. Ini memberikan kesan dinamis dan futuristis pada sebuah kendaraan.

Kemudian terdapat Front Fog Lamps yang akan meningkatkan visibilitas di cuaca buruk untuk kenyamanan berkendara di segala kondisi. Eksterior Stargazer Essential semakin sempurna dengan skid plate pada bagian depan dan belakang yang memberikan kesan tangguh.

Hyundai Stargazer Essential juga dilengkapi gril berwarna hitam mengkilap seperti pada varian Style dan Prime yang memberikan kesan elegan. Varian ini juga dibekali Alloy Wheel 16 inci yang kokoh dengan desain menarik.

Untuk fiturnya, Stargazer Essential dilengkapi panel instrumen Supervision Color TFT LCD Cluster 4,2 inci. Ini memberikan informasi seputar kendaraan dengan tampilan yang jelas dan memanjakan mata.

Selain itu, pengguna pun bisa dengan mudah menyalakan mesin berkat fitur Smart Keyless Entry dan Push Start Button dengan iluminasi tanpa perlu memutar tuas kunci. Varian ini juga dilengkapi Telescopic Steering yang memungkinkan pengguna mengatur posisi setir demi kenyamanan mengemudi.

Lalu, ada Day/Night Insight Rear View Mirror yang bisa diatur sesuai waktu berkendara untuk mendapat tampilan yang lebih jelas. Fitur ini dapat mengurangi cahaya dari kendaraan di belakang saat malam hari.

Untuk fitur keamanan, Stargazer Essential dilengkapi Hill-Start Assist Control (HAC), dan juga Tire Pressure Monitoring System (TPMS) untuk membantu memantau kondisi angin pada ban mobil.

Hyundai Stargazer Essential menawarkan empat mode berkendara, yaitu Eco, Comfort, Smart, dan Sport. Mode Eco ditujukan untuk penggunaan bahan bakar yang lebih efisien, atau Sport untuk akselerasi dan performa yang lebih maksimal.

Seluruh varian New Stargazer kini menggunakan sistem pendinginan tipe AC Double Blower. Tak hanya itu, tersedia juga Wireless Smartphone Charger yang dapat memudahkan pengendara untuk mengisi daya ponsel.