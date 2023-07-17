Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Hadirkan New Stargazer, Ada Varian Baru

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |16:44 WIB
Hyundai Hadirkan New Stargazer, Ada Varian Baru
Hyundai New Stargazer (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memberikan penyegaran pada Hyundai Stargazer. Ini juga sekaligus menghadirkan varian terbaru, yakni Essential dengan penambahan sejumlah fitur baru.

Sekadar informasi, Hyundai Essential hadir menggantikan varian Trend sebagai bagian dari keluarga Stargazer. Tetapi, ada beberapa pembaruan yang memberikan model baru ini lebih menarik bagi konsumen.

“Kami mendengarkan saran dari konsumen, maka dari itu meluncurkan New Stargazer bersama varian baru Essential. Ada beberapa pembaruan yang kami lakukan berdasarkan masukan itu,” kata President Director PT HMID, Woojune Cha, pada sela-sela peluncuran New Stargazer, di Jakarta Selatan, Senin (17/7/2023).

Hyundai New Stargazer

Sejak diluncurkan pada ajang GIIAS 2022, HMID terus menerima masukan dari konsumen mengenai Hyundai Stargazer. Atas masukan tersebut, akhirnya HMID memutuskan untuk melakukan pembaruan dan menghadirkan New Stargazer.

Pada New Stargazer, perbedaan terbesar terasa pada bagian interior, terutama pada housing panel instrumen dan head unit. Komponen ini dibuat lebih landai untuk memberikan visibilitas lebih baik bagi pengendara.

Panel instrumen juga sudah full digital dan dilengkapi dengan MID, yang berbeda dengan varian Trend di mana masih analog. Ini membuat tampilan menjadi lebih elegan dan sporty, serta memudahkan pengemudi untuk mendapatkan informasi mengenai mobil.

Khusus pada Stargazer Essential, varian ini sudah dibekali dengan headlamp LED dilengkapi DRL. Selain itu, model terbaru ini juga sudah dibekali velg berukuran 16 inci yang membuatnya semakin elegan.

Pada tampilan depan, gril Stargazer Essential sudah menggunakan aksen black glossy, tidak sewarna dengan bodi seperti varian Trend. Perbedaan juga terletak pada gagang pintu yang sudah menggunakan aksen krom, tak sewarna dengan mobil.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
