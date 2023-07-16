Sederet Tips Hindari Serangan Nyamuk, Salah Satunya Pakai Baju Warna Gelap

NYAMUK merupakan serangga kecil yang mungkin sangat mengganggu. Selain suka berdengung di kuping nyamuk pun kerap mengigit manusia untuk kemudian diambil darahnya.

Tentu saja akan ada rasa gatal di kulit, bahkan terkadang memerah karena iritasi. Nah, beberapa orang pun tampaknya lebih sering dihinggapi nyamuk dibadingkan lainnya.

Memang, menurut para peneliti mereka yang memiliki golongan darah O lebih disukai oleh nyamuk ketimbang lainnya. Meski demikian, para pakar kesehatan memiliki sejumlah strategi berbasis bukti untuk membantu seseorang menangkal munculnya nyamuk di sekitarnya.

Dokter pengobatan darurat di Cleveland Clinic Christopher Bazzoli seperti disiarkan The New York Times dan Channel News Asia mengatakan, beberapa produk perawatan pribadi yang harum seperti parfum tertentu dan sabun, serta losion beraroma, termasuk tabir surya, malah dapat menarik nyamuk.

Jadi, jika seseorang akan menghabiskan waktu di luar ruangan saat ada nyamuk, cobalah gunakan produk yang bebas pewangi dan pertimbangkan untuk tidak menyemprotkan parfum parfum.

Warna pakaian tertentu seperti hitam dan biru tua bisa bertindak seperti magnet nyamuk. Penelitian juga menunjukkan nyamuk tertarik pada warna jingga dan merah cerah.

Bazzoli menyarankan untuk memilih warna yang lebih gelap dan jika ingin ekstra hati-hati, cobalah kenakan baju lengan panjang dan celana panjang.