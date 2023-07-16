Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

10 Hewan Ini Diam-Diam Hidup di Tubuh Manusia

Anjasman Situmorang , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |06:07 WIB
10 Hewan Ini Diam-Diam Hidup di Tubuh Manusia
Hewan yang Ada di Tubuh Manusia. (Foto: Webmd)
A
A
A

SADAR atau tidak, tubuh manusia bisa menjadi tempat hidup bagi sejumlah hewan. Mereka bisa bersarang pada bagian tubuh tertentu, baik di luar maupun organ dalam.

Kebanyakan hewan yang hinggap di tubuh manisa berukuran kecil dan sering dianggap sepele. Padahal, jika dibiarkan bisa berdampak buruk karena kebanyakan adalah hewan parasit.

Lantas apa saja hewan yang hidup di tubuh manusia? Berikut informasinya dikutip dari WebMD.

Kutu kepala

Hewan Manusia

Hewan sejenis serangga ini bisa hidup di rambut dan mengisap darah dari kulit kepala. Meski tidak berbahaya, kutu bisa memberikan rasa kurang nyaman karena gatal di kepala.

Cacing tambang

Hewan Manusia

Cacing tambang bisa masuk ke kulit menusia saat seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas kotoran. Ketika masuk ke tubuh, mereka akan hinggap di usus. Cacing tambang tidak berbahaya dan akan hilang dengan sendirinya seiring waktu.

Cacing pita

Hewan Manusia

Parasit ini terdapat pada daging sapi, babi, atau ikan yang terinfeksi. Cacing pita mampu hidup sepanjang 9 meter di dalam tubuh manusia dan menyebabkan diare, kram, dan penurunan berat badan. Pengobatan dini secara medis perlu dilakukan sebelum efeknya bertambah parah.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/56/2943461/suka-bangun-pagi-mungkin-kamu-punya-dna-neanderthal-NF3MrcpPZw.jpg
Suka Bangun Pagi? Mungkin Kamu Punya DNA Neanderthal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/03/56/2840607/kenapa-orang-tua-kesulitan-untuk-duduk-dan-berdiri-KXiHyNg1Mu.png
Kenapa Orang Tua Kesulitan untuk Duduk dan Berdiri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/21/56/2817521/kenali-5-bagian-terlemah-dari-tubuh-manusia-bisa-sebabkan-kematian-loh-DBdqjswFiO.jpg
Kenali 5 Bagian Terlemah dari Tubuh Manusia, Bisa Sebabkan Kematian Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/14/56/2798387/apa-yang-menyebabkan-gas-kentut-beraroma-tidak-sedap-ini-jawabannya-ObT3lNnlQs.jpg
Apa yang Menyebabkan Gas Kentut Beraroma Tidak Sedap? Ini Jawabannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/10/56/2795955/bagian-tubuh-mana-yang-berperan-dalam-penyembuhan-luka-cek-jawabannya-6FcSQhTwXg.jpg
Bagian Tubuh Mana yang Berperan dalam Penyembuhan Luka? Cek Jawabannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/06/56/2794276/mengapa-manusia-bisa-merasakan-rasa-sakit-dan-nyeri-2SFtmiKL7J.jpg
Mengapa Manusia Bisa Merasakan Rasa Sakit dan Nyeri?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement