10 Hewan Ini Diam-Diam Hidup di Tubuh Manusia

SADAR atau tidak, tubuh manusia bisa menjadi tempat hidup bagi sejumlah hewan. Mereka bisa bersarang pada bagian tubuh tertentu, baik di luar maupun organ dalam.

Kebanyakan hewan yang hinggap di tubuh manisa berukuran kecil dan sering dianggap sepele. Padahal, jika dibiarkan bisa berdampak buruk karena kebanyakan adalah hewan parasit.

Lantas apa saja hewan yang hidup di tubuh manusia? Berikut informasinya dikutip dari WebMD.

Kutu kepala

Hewan sejenis serangga ini bisa hidup di rambut dan mengisap darah dari kulit kepala. Meski tidak berbahaya, kutu bisa memberikan rasa kurang nyaman karena gatal di kepala.

Cacing tambang





Cacing tambang bisa masuk ke kulit menusia saat seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas kotoran. Ketika masuk ke tubuh, mereka akan hinggap di usus. Cacing tambang tidak berbahaya dan akan hilang dengan sendirinya seiring waktu.

BACA JUGA: Deretan Genre Game yang Paling Disukai oleh Game Z

Cacing pita

Parasit ini terdapat pada daging sapi, babi, atau ikan yang terinfeksi. Cacing pita mampu hidup sepanjang 9 meter di dalam tubuh manusia dan menyebabkan diare, kram, dan penurunan berat badan. Pengobatan dini secara medis perlu dilakukan sebelum efeknya bertambah parah.