Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mengenal PONY, Mobil Pertama Hyundai Desainnya Diaplikasikan di IONIQ 5

M Budi Santosa , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |15:35 WIB
Mengenal PONY, Mobil Pertama Hyundai Desainnya Diaplikasikan di IONIQ 5
Hyundai Pony (Foto: M Budi Santosa/Okezone)
A
A
A

SEOUL - Kapan Hyundai berhasil memproduksi pertama kali mobil? Jawabnya adalah 1974. Mobil pertama produksinya diberi nama PONY.

Saat berkunjung ke Hyundai Motorstudio Seoul, Korea Selatan, Kamis 13 Juli 2023, mobil ini dapat dilihat di galeri. Bahkan sejumlah dokumen penting proses produksi mobil ini juga diperlihatkan.

Hyundai Pony

PONY adalah ikon sekaligus pembuktian Hyundai Motor Group mampu memproduksi mobil dalam negerinya sendiri. Sebab, Hyundai yang berdiri sejak 1964, sebelumnya hanyalah perakit mobil-mobil Ford. Tak ayal munculnya PONY menjadi catatan sejarah yang tidak terlupakan untuk Hyundai dan masyarakat Korea Selatan pada umumnya.

Mobil PONY dirancang oleh Giorgetto Giugiaro. Dia juga yang mendesain mobil ikonik lainnya, yakni DMC Delorean.

Prototipe mobil PONY lahir pada Juni 1974. Kemudian secara bertahap disempurnakan, hingga akhirnya pada Oktober 1974 mobil ini dipamerkan di Turin Motor Show Italia. Ini adalah momentum langka, karena Hyundai dan Korea menjadi salah satu produsen mobil di antara 10 negara di dunia kala itu, dan dua negara di Asia.

Selang tidak berapa lama, PONY berhasil merambah pasar ekspor. Negara pertama pasar ekspor PONY adalah Ekuador.

Keberhasilan ekspor ke Ekuador, peningkatan demi peningkatan penjualan dialami PONY. Bahkan para 1978, PONY telah diekspor sebanyak 10.000 unit yang tersebar ke 40 negara. Di sinilah tonggak brand produk Korea Selatan makin merambah ke seluruh dunia.

Kini, Hyundai Motor Group telah menjadi salah satu produsen mobil ternama di dunia. Bahkan, bisa dibilang lineup mobil listrik (Electric Vehicle/EV) Hyundai menjadi yang terdepan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/15/3176451/hyundai_ioniq_5_n-k4Td_large.jpg
Hyundai Ioniq 5 N Mogok, 2 Bulan Terbengkalai di Bengkel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175634/hyundai_santa_fe-TlF3_large.jpeg
Uji Tabrak Ungkap Masalah Serius, 135 Ribu Unit Hyundai Santa Fe Kena Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173937/hyundai_ioniq_9-5nXB_large.jpg
Hyundai Bakal Luncurkan Mobil Listrik Baru di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/52/3162986/hyundai_stargazer_cartenz-2gtb_large.jpg
Hyundai Stargazer Cartenz Raih Most Inspiring MPV of The Year di Indonesia Automotive Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/52/3162398/hyundai_ioniq_2-ZjWK_large.jpg
Hyundai Siapkan Mobil Listrik Murah Ioniq 2, Meluncur 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement