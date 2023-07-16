Mengenal PONY, Mobil Pertama Hyundai Desainnya Diaplikasikan di IONIQ 5





SEOUL - Kapan - Kapan Hyundai berhasil memproduksi pertama kali mobil? Jawabnya adalah 1974. Mobil pertama produksinya diberi nama PONY.

Saat berkunjung ke Hyundai Motorstudio Seoul, Korea Selatan, Kamis 13 Juli 2023, mobil ini dapat dilihat di galeri. Bahkan sejumlah dokumen penting proses produksi mobil ini juga diperlihatkan.

PONY adalah ikon sekaligus pembuktian Hyundai Motor Group mampu memproduksi mobil dalam negerinya sendiri. Sebab, Hyundai yang berdiri sejak 1964, sebelumnya hanyalah perakit mobil-mobil Ford. Tak ayal munculnya PONY menjadi catatan sejarah yang tidak terlupakan untuk Hyundai dan masyarakat Korea Selatan pada umumnya.

Mobil PONY dirancang oleh Giorgetto Giugiaro. Dia juga yang mendesain mobil ikonik lainnya, yakni DMC Delorean.

Prototipe mobil PONY lahir pada Juni 1974. Kemudian secara bertahap disempurnakan, hingga akhirnya pada Oktober 1974 mobil ini dipamerkan di Turin Motor Show Italia. Ini adalah momentum langka, karena Hyundai dan Korea menjadi salah satu produsen mobil di antara 10 negara di dunia kala itu, dan dua negara di Asia.

Selang tidak berapa lama, PONY berhasil merambah pasar ekspor. Negara pertama pasar ekspor PONY adalah Ekuador.

Keberhasilan ekspor ke Ekuador, peningkatan demi peningkatan penjualan dialami PONY. Bahkan para 1978, PONY telah diekspor sebanyak 10.000 unit yang tersebar ke 40 negara. Di sinilah tonggak brand produk Korea Selatan makin merambah ke seluruh dunia.

Kini, Hyundai Motor Group telah menjadi salah satu produsen mobil ternama di dunia. Bahkan, bisa dibilang lineup mobil listrik (Electric Vehicle/EV) Hyundai menjadi yang terdepan.