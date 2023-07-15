Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tahukah Kamu Alasan Hiu Takut dengan Lumba-Lumba?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |08:09 WIB
Tahukah Kamu Alasan Hiu Takut dengan Lumba-Lumba?
Kenapa Hiu Takut dengan Lumba-Lumba? (Foto: Instagram/@euanart)
HIU mungkin menjadi ikan yang paling menakutkan di lautan. Meskipun serangan apalagi kematian akibat hiu sangat jarang dilaporkan, tapi tetap saja kita akan merinding melihat sosok predator tersebut.

Apalagi, ditambah banyaknya film horror yang menampilkan keganasan ikan hiu. Hal ini semakin membuat banyak orang ngeri dengan hewan satu ini. Memang, tampilan hiu sangat menyeramkan dengan gigi tajam dan selalu bergerak tanpa henti.

Namun, pernahkah kamu mendengar bahwa hiu takut dengan lumba-lumba? Ya, mamalia laut itu dikenal menjadi salah satu hewan yang ditakuti hiu ganas.

Sekilas, mungkin banyak yang meragukan bila hiu bisa takut dengan lumba-lumba. Pasalnya, berkebalikan dengan hiu, lumba-lumba justru dianggap sebagai hewan lembut dan menggemaskan.

Hiu yang takut dengan lumba-lumba nyatanya bukan mitos semata. Dilansir Dolphins and You, hiu disebut-sebut takut dengan lumba-lumba karena kecerdasan mamalia laut itu.

Tak hanya itu, lumba-lumba juga memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat baik yang digunakan untuk mendeteksi hiu sebelum mereka terlalu dekat. Dengan begitu, mereka memiliki persiapan untuk melawan predator tersebut.

Halaman:
1 2
      
