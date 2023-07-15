5 Langkah Berburu Ratu Rayap di Rumah, Awas Telat Sadar

RATU rayap adalah anggota terpenting dari koloni rayap. Bagi kalian yang mendapat serangan rayap di rumah, kunci untuk membasminya adalah dengan menemukan ratu rayap tersebut.

Rumah tidak akan pernah bebas dari serangan rayap kecuali ratu rayap dikeluarkan dari sarangnya. Sayangnya ratu rayap tidak mungkin terlihat di luar koloni karena ukuran dan fungsinya mudah dikenali.

Dia akan bersembunyi di tempat yang sulit ditemukan sekaligus nyaman untuk bertelur. Untuk itu, penting mengetahui cara mencari ratu rayap untuk mengatasi masalah ini.

Ada berbagai metode untuk membantu mengidentifikasi singgasana ratu rayap. Lantas bagaimana caranya? Berikut adalah langkah-langkahnya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

Langkah 1

Sebelumnya, kenakan pakaian yang aman dan menutupi kulit. Pasalnya saat mencari ratu rayap, rayap prajurit akan mencoba menghentikan kita. Mereka mungkin akan melakukan serangan dengan cara menggigit.

Langkah 2

Temukan sarangnya. Caranya adalah dengan mengikuti kemana rayap pekerja pulang. Jika sudah menemukan sarangnya, waktunya untuk mengamati lebih lanjut tentang sarang tersebut.