Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Astronom Temukan Planet Misterius yang Seharusnya Tidak Ada

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |06:07 WIB
Astronom Temukan Planet Misterius yang Seharusnya Tidak Ada
Planet yang Seharusnya Tidak Ada. (Foto: ESA)
A
A
A

PARA astronom kembali menemukan sebuah planet misterius yang misterius. Planet bernama LTT9779 b itu merupakan planet yang sangatlah aneh sampai-sampai para ilmuwan menyebut seharusnya panet itu tidak ada.

Planet LTT9779 b yang memiliki awan metalik yang menghujani titanium ke bagian dalamnya yang sangat panas adalah planet paling bersinar yang pernah ditemukan, menurut sebuah studi yang baru-baru ini dilakukan.

Planet seukuran Neptunus yang menurut para ilmuwan tidak seharusnya ada ini, bertindak seperti cermin raksasa, memantulkan cahaya kembali ke bintang asalnya, yang posisinya sangat dekat dengan dunia berkilau.

Dalam sebuah studi yang diterbitkan 10 Juli di jurnal Astronomi dan Astrofisika, para peneliti mengamati lebih dekat LTT9779 b menggunakan pesawat ruang angkasa Characterizing Exoplanet Satellite (Cheops) Badan Antariksa Eropa.

Mereka menemukan bahwa sisi planet yang menghadap matahari memantulkan sekitar 80% dari cahaya bintang yang mengenainya, yang merupakan albedo tertinggi, atau reflektifitas, dari sebuah planet yang pernah diamati.

Melansir dari Live Science, rahasia albedo tinggi LTT9779 b adalah awan metaliknya, yang diyakini para peneliti sebagian besar terbuat dari silikat atau kaca dan titanat, garam yang mengandung titanium.

Ketika para peneliti pertama kali menemukan planet ekstrasurya, mereka berasumsi bahwa jaraknya yang dekat dengan bintangnya akan mencegah pembentukan awan karena terlalu panas untuk memadat material ini menjadi awan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/56/3150660/untuk_pertama_kalinya_teleskop_webb_temukan_planet_asing-Ijpq_large.jpg
Perdana, Teleskop Webb Temukan Planet Asing Seukuran Saturnus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/56/3009369/ilustrasi-lXZh_large.jpg
Tim Astronom Temukan Planet Unik, Super Empuk dengan Kepadatan Seperti Gula Kapas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/56/3001684/planet_pengembara-CVul_large.jpg
Teleskop NASA Temukan Planet Pengembara Tanpa Bintang, Beratnya 10 Kali Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/56/2885447/ilmuwan-prediksi-lokasi-planet-baru-yang-mirip-bumi-Vz1gc7tFyQ.jpeg
Ilmuwan Prediksi Lokasi Planet Baru yang Mirip Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/56/2865786/astronom-percaya-ada-planet-layak-huni-seperti-bumi-ini-alasannya-SPcrjBTspf.jpg
Astronom Percaya Ada Planet Layak Huni Seperti Bumi, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/56/2864506/astronom-temukan-objek-lebih-panas-dari-matahari-jXmrrQbG43.jpg
Astronom Temukan Objek Lebih Panas dari Matahari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement