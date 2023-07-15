Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Raih Kesempatanmu Jadi Juara Games+ Competition Game Candy Caddy Periode Kedua!

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |20:40 WIB
Raih Kesempatanmu Jadi Juara Games+ Competition Game Candy Caddy Periode Kedua!
Candy Caddy.
A
A
A

HAI Sobat Gamers! Raih kesempatanmu jadi juara Games+ Competition game Candy Caddy periode kedua!

Game Candy Caddy adalah game golf online yang bisa kamu mainkan melalui layar HP-mu. Di game ini, kamu bisa bermain sekaligus belajar cara bermain golf, karena di game ini kamu akan diajarkan cara bermain golf dengan stick golf yang sesuai dengan kondisi lapangan.

Kamu juga akan melakukan tutorial terlebih dahulu dengan bantuan Caddy Yasmin lho. Nah, game Candy Caddy diadaptasi dari series baru Vision+ dengan judul yang sama, Candy Caddy, yang tentunya juga sangat seru dan jalan ceritanya yang sangat relate dengan kehidupan kita lho.

Games+ Competition game Candy Caddy kali ini sangat mudah lho, caranya gampang lho, kamu hanya perlu log in akun Vision+ kamu dan ke fitur Games+ dan pilih game Candy Caddy untuk bisa langsung ikuti kompetisinya. Follow juga @visionplus.id @visionplusoriginals @visionplussports dan @gamesplus.id sebagai syarat kompetisinya. 

Akan ada 10 pemenang berdasarkan skor tertinggi di Leaderboard game Candy Caddy setiap minggu nya sampai tanggal 21 Juli 2023. Jadi pastikan kamu termasuk didalam 10 besar untuk mendapatkan hadiah exclusive merchandise dari Vision+, ya!

Download aplikasi Vision+ di App Store, Play Store atau klik link berikut https://bit.ly/GamesPlusOkeZone_Link terlebih dahulu. Kamu juga bisa menonton sinetron, film, dan fitur hiburan menarik lainnya hanya di Vision+.

Hingga saat ini Gamesplus (Games+) memiliki ratusan Games yang dapat dimainkan di aplikasi Visionplus. Gamesplus (Games+) merupakan bagian dari PT. Esports Star Indonesia (ESI), yang merupakan anak usaha dari MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN).

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Vision+ Game Candy Caddy Games
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/326/3107560/bus_simulator_indonesia-5yUQ_large.jpg
Klik Link Download MOD BUSSID Paling Terbaru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105332/refa_ardhi-8Vde_large.jpg
Refa Ardhi Ungkap Penawaran Menarik di Misteri Shop Bulan Juni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105330/refa_ardhi-fPo5_large.jpg
Makhluk Misterius dan Perang Listrik di Full Episode Skib Toilet: Tonton Bersama Refa Ardhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105325/refa_ardhi-lz3Z_large.jpg
Basoka dan Robot TP Man: Petualangan Seru Bersama Refa Ardhi di Episode 68
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105265/refa_ardhi-WYIv_large.jpg
Tantangan Seru: Refa Ardhi Buktikan Diri dengan 10 Kill Epic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105256/refa_ardhi_bagikan_tips_main_game_offline-k2ZI_large.jpg
Refa Ardhi Bagi Tips: Unduh Game Offline dan Dapatkan Item Langka
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement