Raih Kesempatanmu Jadi Juara Games+ Competition Game Candy Caddy Periode Kedua!

HAI Sobat Gamers! Raih kesempatanmu jadi juara Games+ Competition game Candy Caddy periode kedua!

Game Candy Caddy adalah game golf online yang bisa kamu mainkan melalui layar HP-mu. Di game ini, kamu bisa bermain sekaligus belajar cara bermain golf, karena di game ini kamu akan diajarkan cara bermain golf dengan stick golf yang sesuai dengan kondisi lapangan.

Kamu juga akan melakukan tutorial terlebih dahulu dengan bantuan Caddy Yasmin lho. Nah, game Candy Caddy diadaptasi dari series baru Vision+ dengan judul yang sama, Candy Caddy, yang tentunya juga sangat seru dan jalan ceritanya yang sangat relate dengan kehidupan kita lho.

Games+ Competition game Candy Caddy kali ini sangat mudah lho, caranya gampang lho, kamu hanya perlu log in akun Vision+ kamu dan ke fitur Games+ dan pilih game Candy Caddy untuk bisa langsung ikuti kompetisinya. Follow juga @visionplus.id @visionplusoriginals @visionplussports dan @gamesplus.id sebagai syarat kompetisinya.

Akan ada 10 pemenang berdasarkan skor tertinggi di Leaderboard game Candy Caddy setiap minggu nya sampai tanggal 21 Juli 2023. Jadi pastikan kamu termasuk didalam 10 besar untuk mendapatkan hadiah exclusive merchandise dari Vision+, ya!

Download aplikasi Vision+ di App Store, Play Store atau klik link berikut https://bit.ly/GamesPlusOkeZone_Link terlebih dahulu. Kamu juga bisa menonton sinetron, film, dan fitur hiburan menarik lainnya hanya di Vision+.

Hingga saat ini Gamesplus (Games+) memiliki ratusan Games yang dapat dimainkan di aplikasi Visionplus. Gamesplus (Games+) merupakan bagian dari PT. Esports Star Indonesia (ESI), yang merupakan anak usaha dari MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN).

(Martin Bagya Kertiyasa)