HOME OTOTEKNO TECHNO

ASUS Resmi Luncurkan ROG Ally di Indonesia, Main Game AAA Tak Perlu Lagi Pakai PC!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |21:46 WIB
ASUS Resmi Luncurkan ROG Ally di Indonesia, Main Game AAA Tak Perlu Lagi Pakai PC!
ROG Ally. (Foto: MNC)
A
A
A

GAME mobile memang lebih disukai oleh gamers terutama mereka para Gen Z. Pasalnya, game mobile biasanya sangat simple dan mudah dibawa kemana-mana. Sehingga mereka bisa tetap akses game yang disukai tanpa harus repot membawa PC.

Oleh karena itu, ASUS pun mengembangkan ROG Ally yang bisa menjawab kebutuhan para Gen Z yang hobi bermain game. Portable gaming konsol besutan ASUS ini menawarkan pengalaman bermain game pada resolusi Full HD (FHD) secara portabel, serta mampu menjalankan game AAA terkini.

"Perangkat ini ditenagai oleh prosesor Ryzen Z1 Series terbaru dari AMD, prosesor terbaru yang telah dibangun menggunakan arsitektur Zen 4 dan AMD RDNA 3," tutur Indonesian Gaming Product Manager Asus, Darien Theodric di acara ROG Alley Launch Event di Jakarta, Jumat (14/7/2023).

ROG Ally

Perangkat ini ditenagai oleh sistem operasi Windows 11. Artinya para user bisa memainkan semua game dari berbagai platform ternama seperti Xbox, Steam, Epic Games, EA Play, GoG Galaxy, serta Ubisoft Connect.

Adapun ROG Ally Z1 Extreme, menggunakan prosesor AMD Ryzen Z1 Extreme Processor 8-core/16-threads up to 5,10 GHz. Mesi ini pun memiliki GPU AMD Radeon Graphics yang memiliki AMD RDNA 3 up to 2,7 GHz.

Sementara ROG Ally Z1 menggunakan prosesor AMD Ryzen Z1 6-core/12-threads up to 4,90 GHz. Sedangkan GPU milik Ally Z! menggunakan AMD Radeon up to 2,5GHz.

Keduanya pun memiliki layar 7-inch, dengan resolusi HD 1920x1080 panel IPS didukung dengan Gorilla Glass DXC dan Gorilla Glass Victus. Gadget ini pun memiliki refresh rate 120Hz dengan response time 7ms.

Halaman:
1 2
      
