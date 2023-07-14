Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Antimainstream Apple Tak Mau Buat Ponsel Layar Lipat, Pilih Patenkan Layar Gulung

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |08:09 WIB
Antimainstream Apple Tak Mau Buat Ponsel Layar Lipat, Pilih Patenkan Layar Gulung
Apple iPhone. (Foto: Future)
A
A
A

SAAT ini banyak produsen smartphone memang tengah mengembangkan ponsel layar lipat. Smartphone layar lipat ini pun seakan menjadi tren ponsel selanjutnya.

Meski begitu, Apple nampaknya tidak tertarik membuat ponsel lipat. Alih-alih mengembangkan layar lipat, Apple disebut tengah mengajukan paten ponsel dengan layar yang bisa digulung.

Disebutkan Apple Insider, Apple sudah mengajukan paten dengan nama "Electronic Devices With Rollable Display" atau perangkat elektronik dengan layar yang bisa digulung. "Layar dapat diubah dari keadaan tidak digulung, tampilan datar, dan digulung saat ingin disimpan," tulis Apple dalam permohonan paten tersebut.

Lebih lanjut Apple mendeskripsikan iPhone dengan layar gulung itu akan memiliki panel layar dengan susunan piksel dan lapisan pelindung transparan. Menurut mereka lapisan pelindung transparan akan tumpang tindih dengan susunan piksel.

Ponsel tersebut bisa digulung karena lapisan pelindung dibuat lapisan kaca yang ditipiskan di bagian tertentu. Lapisan kaca yang tipis itu kemudian membuat layar ponsel jadi bisa tergulung.

Apple Insider mengatakan ide tersebut sebenarnya sangat menarik. Hanya saja ponsel gulung menurut mereka akan menemui beberapa hambatan seperti ponsel lipat. Salah satunya adala memastikan agar layar tetap berfungsi normal ketika digulung atau ditekuk di beberapa titik badan ponsel.

Halaman:
1 2
      
