Fokus di Pasar Tablet, Huawei Perkenalkan MatePad Air

Huawei MatePad Air saat menggunakan teknologi SuperHub untuk terkoneksi ke perangkat lain

Huawei Device Indonesia sepertinya fokus untuk memperbesar ceruk penjualannya di pasar tablet. Selain mudah untuk melakukan mobilitas, tablet memang sangat ringan bisa digunakan dimanapun.

Kemampuan tablet yang menyerupai komputer personal (PC), dianggap memiliki kemampuan lebih jika hanya menggunakan ponsel genggam. Didukung dengan sejumlah fasilitas, kini kemampuan tablet tidak bisa dipandang sebelah mata.

Sebagai bentuk keseriusannya, Huawei Device Indonesia memboyong MatePad Air ke pasar tanah air.

Patrick Ru, Country Head of Huawei Device Indonesia mengatakan, setiap tahunnya perusahannya terus memberikan peningkatan inovasi melalui lini tablet.

"Kali ini, Huawei menghadirkan seri terbaru yaitu HUAWEI MatePad Air, yang sekaligus menetapkan standar baru untuk jajaran tablet lain di kelasnya.”

Sementara itu Edy Supartono, Training Director Huawei Device Indonesia, menjelaskan tablet MatePad Air memiliki bobot yang ringan dan kemampuan multitasking mumpuni.

"Didukung Chipset Snapdragon 888 dan dibekali dengan PC-Level WPS Office dengan antarmuka yang mirip dengan PC, memudahkan pengguna mengakses kemampuan pengolahan dokumen kompleks seperti word, excel, hingga powerpoint," tuturnya di Jakarta.