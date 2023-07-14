Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Berkat Mobil Listrik, Samsung Bakal Buat Fast Charging 65 Watt di Galaxy S24

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |16:17 WIB
Berkat Mobil Listrik, Samsung Bakal Buat Fast Charging 65 Watt di Galaxy S24
Samsung Galaxy S23 FE. (Foto: Samsung)
A
A
A

SAMSUNG merilis ponsel pertamanya dengan dukungan pengisian daya 45 watt, Galaxy Note10+, pada 2019. Tapi, sejak itu belum ada pengisian daya yang lebih besar untuk smartphone Samsung.

Padahal, beberapa perusahaan ponsel lainnya kini sudah memiliki pengisian daya hingga 65 watt. Memang, semakin besar daya pengisian, maka akan semakin cepat pula baterai terisi.

Meski demikian, pengisian daya 45 watt di Samsung pun masih tergolong mewah. Pasalnya, tidak semua ponsel terbaru Samsung menerima fasilitas pengisian daya yang cepat ini.

Tapi, hal ini akhirnya dapat mulai berubah dengan kedatangan baterai bertumpuk, yang merupakan teknologi yang dipinjam dari kendaraan listrik atau yang kerap disebut electric vehicle (EV).

Menurut @RGCloudS, baterai yang ditumpuk akan ditampilkan di Galaxy S24 Ultra dan mungkin S24+. Saat ini Samsung pun masih menjalankan tes dengan baterai yang dibuat di pabrik China karena pabrik di Cheonan masih menunggu peralatan manufaktur tiba.

