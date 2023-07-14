Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kenapa Hp di Batam Lebih Murah?Cek Faktanya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |10:58 WIB
Kenapa Hp di Batam Lebih Murah?Cek Faktanya
Ilustrasi (Foto: Gazette)
A
A
A

ADA alasan kenapa harga handphone di Batam lebih murah ini sering kita jumpai. Perbedaan harga ini bukan terjadi begitu saja, melainkan ada berbagai faktor yang membuatnya menjadi murah.

Beberapa alasan kenapa harga handphone di Batam lebih murah diungkapkan oleh Youtuber dengan akun DK ID. Dirinya mencoba membeli Iphone di Batam dengan senilai Rp5,5 juta.

" Saya membeli Iphone di pusat perbelanjaan karena saya tanya temen katanya kalau nyari hp second murah di Batam dengan harga Rp5,5 juta yaitu saya beli Iphone XR dengan 128 GB," ujar DK ID dikutip akun youtubenya, Jumat (14/7/2023).

Dia pun menjabarkan bahwa harga Iphone tidak beda jauh hargannya dengan marketplace. Namun masih lebih murah dibandingkan beberapa harga di toko konvensional

" Sebenarnya beda dikit aja sih " jelasnya.

Sementara itu, ada alasan utama mengapa harga handphone di Batam jauh lebih murah dikarenakan merupakan kawasan perdagangan bebas. Itu artinya, Batam ini menjadi area yang memiliki gudang atau tempat transit barang-barang seperti handphone yang akan di ekspor.

Halaman:
1 2
      
