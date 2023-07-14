Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Spesifikasi Vivo Pad Air yang Bocor di Internet, Punya Baterai 10.000 mAh

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |10:28 WIB
Spesifikasi Vivo Pad Air yang Bocor di Internet, Punya Baterai 10.000 mAh
Vivo Pad. (Foto: Vivo)
A
A
A

PRODUSEN gadget asal China, Vivo dikabarkan tengah mengerjakan tablet terbaru. Hal ini bisa dilihat dari daftar perangkat yang didukung Google Play, meskipun Vivo sendiri belum mengonfirmasi kehadirannya.

Dari daftar perangkat yang didukung Google Play bisa dilihat bahwa perangkat tersebut akan diberi nama Vivo Pad Air. Ia terdaftar dengan nomor model PA2353, kemungkinan akan menjadi versi ringkas dari Vivo Pad 2.

Tidak ada informasi yang mengungkapkan spesifikasi tablet terbaru Vivo. Namun berdasarkan bocoran akan menampilkan layar LCD 12,1 inci dengan resolusi 2,8K dan kecepatan refresh 144Hz, melansir dari Gizmochina.

Ini menawarkan dukungan HDR10 dan kecerahan puncak 600 nits. Di sektor audio, perangkat ini dilengkapi dengan empat speaker dan dua tweeter. Tablet ini memiliki kamera belakang ganda 13MP + 2MP dan kamera depan 8MP.

Untuk dapur pacunya dilengkapi dengan prosesor MediaTek Dimensity 9000 yang dipadukan dengan RAM LPDDR5 hingga 12GB dan penyimpanan 512GB. Tablet ini mengambil tenaganya dari unit baterai 10.000mAh dengan dukungan pengisian cepat 44W.

Tapi perlu diingat bahwa ini semua masih sebatas rumor. Hingga berita ini dimuat, Vivo belum memberikan informasi spesifikasi secara resmi. Jadi, tunggu saja perkembangan kabarnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Topik Artikel :
Vivo Gadget Vivo Pad Air
