Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tahukah Kamu Semakin Cepat Orang Bernapas, Semakin Sering Dia Digigt Nyamuk

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |07:08 WIB
Tahukah Kamu Semakin Cepat Orang Bernapas, Semakin Sering Dia Digigt Nyamuk
Ilustrasi Nyamuk. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

MEMANG tidak ada satupun alasan yang pasti mengapa beberapa orang lebih sering digigit nyamuk ketimbang lainnya. Banyak spekulasi yang ada menyebut golongan darah, warna pakaian ataupun bau yang dimiliki seseorang dapat menarik minat nyamuk.

Profesor neurosains di Johns Hopkins University School of Medicine Christopher Potter menyebut, ada dua kategori utama yang menyebabkan seseorang lebih diincar nyamuk ketimbang lainnya. Kedua faktor ini, yakni aspek biologis yang tidak dapat diubah dan perilaku yang dapat diubah.

Aspek biologis terkait aroma tubuh seseorang. Lusinan molekul beragam yang didistribusikan ke seluruh tubuh bersatu untuk menciptakan bau unik. "Ini adalah kombinasi dari selusin bau yang semuanya menyatu dan kemungkinan campuran senyawa kimia khas inilah yang menarik bagi nyamuk," kata Potter seperti disiarkan The New York Times dan Channel News Asia.

Ini juga diamini profesor ekologi, evolusi biologi dan neurosains di Princeton University Lindy McBride, yang mengatakan beberapa orang mengeluarkan lebih banyak bau yang disukai nyamuk. Tetapi tidak berarti seseorang yang sangat harum bagi manusia akan selalu menjadi sasaran nyamuk.

Hewan ini sensitif terhadap berbagai jenis bau, bahkan yang tidak dapat dideteksi manusia. "Nyamuk menyukai bau lengan. Tidak ada yang pernah menganggap lengan mereka bau," kata McBride.

Nyamuk tertarik pada sebum, zat berminyak seperti lilin pada kulit yang melindunginya dari kekeringan dan mengandung molekul yang menyebabkan bau badan.

Golongan darah mungkin juga berperan penting, kata dokter pengobatan darurat di Cleveland Clinic Christopher Bazzoli. Nyamuk tampaknya tertarik pada orang dengan golongan darah O dan alasan ini belum dikonfirmasi oleh para peneliti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/612/3066291/nyamuk-gvrX_large.jpg
Tahukah Anda, Jenis Minuman Ini Bisa Sebabkan Anda Lebih Sering Digigit Nyamuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/56/2977824/nyamuk-0AFu_large.jpg
Mengapa Nyamuk Senang Menghisap Darah Manusia? Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/56/2847271/sederet-tips-hindari-serangan-nyamuk-salah-satunya-pakai-baju-warna-gelap-vmomspHqpA.jpg
Sederet Tips Hindari Serangan Nyamuk, Salah Satunya Pakai Baju Warna Gelap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/14/56/2830847/mengenal-holorusia-mikado-nyamuk-terbesar-di-dunia-seukuran-telapak-tangan-F1RiViR4Kh.jpg
Mengenal Holorusia Mikado, Nyamuk Terbesar di Dunia Seukuran Telapak Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/56/2829587/apa-yang-terjadi-jika-semua-nyamuk-di-bumi-tiba-tiba-hilang-lMrWBpoOdZ.jpg
Apa yang Terjadi Jika Semua Nyamuk di Bumi Tiba-Tiba Hilang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/10/56/2828630/tahukah-kamu-nyamuk-lebih-suka-terbang-di-atas-kepala-orang-yang-pakai-minyak-rambut-I7wxd0b6No.jpg
Tahukah Kamu, Nyamuk Lebih Suka Terbang di Atas Kepala Orang yang Pakai Minyak Rambut
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement