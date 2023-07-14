Tahukah Kamu Semakin Cepat Orang Bernapas, Semakin Sering Dia Digigt Nyamuk

MEMANG tidak ada satupun alasan yang pasti mengapa beberapa orang lebih sering digigit nyamuk ketimbang lainnya. Banyak spekulasi yang ada menyebut golongan darah, warna pakaian ataupun bau yang dimiliki seseorang dapat menarik minat nyamuk.

Profesor neurosains di Johns Hopkins University School of Medicine Christopher Potter menyebut, ada dua kategori utama yang menyebabkan seseorang lebih diincar nyamuk ketimbang lainnya. Kedua faktor ini, yakni aspek biologis yang tidak dapat diubah dan perilaku yang dapat diubah.

Aspek biologis terkait aroma tubuh seseorang. Lusinan molekul beragam yang didistribusikan ke seluruh tubuh bersatu untuk menciptakan bau unik. "Ini adalah kombinasi dari selusin bau yang semuanya menyatu dan kemungkinan campuran senyawa kimia khas inilah yang menarik bagi nyamuk," kata Potter seperti disiarkan The New York Times dan Channel News Asia.

Ini juga diamini profesor ekologi, evolusi biologi dan neurosains di Princeton University Lindy McBride, yang mengatakan beberapa orang mengeluarkan lebih banyak bau yang disukai nyamuk. Tetapi tidak berarti seseorang yang sangat harum bagi manusia akan selalu menjadi sasaran nyamuk.

Hewan ini sensitif terhadap berbagai jenis bau, bahkan yang tidak dapat dideteksi manusia. "Nyamuk menyukai bau lengan. Tidak ada yang pernah menganggap lengan mereka bau," kata McBride.

Nyamuk tertarik pada sebum, zat berminyak seperti lilin pada kulit yang melindunginya dari kekeringan dan mengandung molekul yang menyebabkan bau badan.

Golongan darah mungkin juga berperan penting, kata dokter pengobatan darurat di Cleveland Clinic Christopher Bazzoli. Nyamuk tampaknya tertarik pada orang dengan golongan darah O dan alasan ini belum dikonfirmasi oleh para peneliti.