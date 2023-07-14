Tak Cuma Manusia, Burung Juga Bisa Bercerai Loh Gara-Gara Pergaulan Bebas

KABAR soal perselingkuhan dan perceraian artis memang tengah menghiasi media sosial dan media mainstream akhir-akhir ini. Banyak dari mereka memilih berpisah karena satu dan lain hal.

Perceraian memang lazim dilakukan manusia oleh manusia bagi mereka yang sudah merasa tidak sejalan lagi. Tapi, tahukah Anda bahwa burung ternyata bisa "bercerai" juga loh.

Ilmuwan menyebut lebih dari 90% spesies burung umumnya memiliki satu pasangan selama setidaknya satu musim kawin atau bisa jadi lebih lama. Namun, beberapa burung monogami beralih ke pasangan yang berbeda untuk musim kawin berikutnya meskipun pasangan aslinya masih hidup, perilaku inilah yang disebut “perceraian”.

Sejumlah penelitian melihat adanya faktor-faktor yang mungkin terkait dengan perpisahan tersebut. Para peneliti pun menemukan dua faktor kunci yang membuat perceraian tersebut dapat terjadi: pergaulan bebas burung jantan dan migrasi jarak jauh.

Dalam jurnal Proceedings of the Royal Society B, seperti dilansir dari The Guardian, para peneliti di China dan Jerman menggambarkan bagaimana mereka menggunakan data yang diterbitkan sebelumnya mengenai tingkat perceraian pada 232 spesies burung, dengan data kematian dan jarak migrasi.

Tim juga memberi pejantan dan betina dari setiap spesies "skor pergaulan bebas" yang terpisah, berdasarkan informasi yang dipublikasikan tentang perilaku burung. Mereka juga melakukan analisis berdasarkan hubungan evolusioner antar-spesies untuk memperhitungkan efek nenek moyang yang sama.

Hasilnya menunjukkan bahwa spesies dengan tingkat perceraian yang sangat tinggi cenderung terkait erat satu sama lain. Temuan ini juga berlaku untuk spesies dengan tingkat perceraian yang sangat rendah. Pola serupa terlihat untuk pergaulan bebas laki-laki.

"Misalnya, plovers, burung layang-layang, martin, orioles, dan burung hitam memiliki tingkat perceraian yang tinggi dan pergaulan bebas oleh pejantan, sedangkan petrel, albatros, bebek, dan angsa memiliki tingkat perceraian dan pergaulan bebas laki-laki yang rendah," tulis tim tersebut.