HOME OTOTEKNO TECHNO

7 Cara Mengatasi Instagram Tiba-Tiba Follow Akun tidak Dikenal

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |21:22 WIB
7 Cara Mengatasi Instagram Tiba-Tiba Follow Akun tidak Dikenal
Cara Mengatasi Instagram Follow Akun Tak Dikenal. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

ADA 7 cara mengatasi Instagram tiba-tiba follow Akun tidak dikenal yang mungkin terjadi pada akun Anda. Memang, kejadian ini tidaklah umum terjadi, tapi hal ini bisa terjadi karena berbagai macam penyebab loh.

Perlu dikethui, masalah ini terjadi biasanya karena dua faktor. Pertama adalah karena si pengguna ponsel, sementara yang kedua adalah lantaran adanya bug pada aplikasi Instagram.

Lantas, bagaimana cara mengatasi Instagram yang tiba-tiba follow akun tidak dikenal? Berikut ulasannya seperti dilansir dari berbagai sumber.

Ganti Password Akun

- Login ke akun Instagram

- Pilih profil

- Pilih menu navigasi di pojok kanan atas

- Pilih menu Settings

- Pilih menu Security

- Pilih Password lalu kalian bisa masukan password lama, dan password baru.

Two-Factor Authentication

- Login ke akun Instagram

- Pilih profil

- Pilih menu navigasi di pojok kanan atas

- Pilih menu Settings

- Pilih menu Security

- Pilih Two-Factor Authentication, get Started.

- Pilih 3 metode security

Ganti Username

- Login ke akun Instagram

- Pilih profil

- Pilih menu Edit Profile

- Ganti dengan username baru

- Save di pojok kanan atas

Hapus Aplikasi Pihak Ketiga

- Login ke akun Instagram

- Pilih profil

- Pilih menu navigasi di pojok kanan atas

- Pilih menu Settings

- Pilih menu Security

- Pilih Apps and Websites, lihat apakah ada aplikasi pihak ketiga yang terhubung

Telusuri berita ototekno lainnya
