Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tanggapi Nikuba Dijual Rp15 Miliar, BRIN: Silahkan kalau Ada yang Mau

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |20:21 WIB
Tanggapi Nikuba Dijual Rp15 Miliar, BRIN: Silahkan kalau Ada yang Mau
Aryanto Misel. (Foto: Youtube)
A
A
A

NIKUBA, alat yang digadang-gadang bisa merubah air menjadi bahan bakar kendaraan bermotor memang tengah dijual oleh penemunya, Aryanto Misel. Rencanannya, teknologi tersebut pun akan dijual ke perusahaan asing.

Dalam konferensi pers yang digelar di kantor BRIN, Jumat (14/7/2023), Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Haznan Abimanyu mempersilakan Aryanto Misel untuk menjual temuannya kemana pun yang dikehendaki.

Ia membebebaskan keputusan pria asal Cirebon tersebut untuk menjual produknya sesuai keinginannya karena itu adalah hak Aryanto Misel sebagai penemu dan menyebut bahwa BRIN sendiri tidak ada masalah dengan keputusan itu. "Silakan saja kalau mau, kalau ada yang mau," ungkap Haznan.

Lebih lanjut, Haznan menegaskan bahwa sampai saat ini faktanya belum ada yang mau membeli Nikuba karya Aryanto Misel. Meskipun telah dipresentasikan di Italia sekalipun, tidak ada yang tertarik untuk membeli alat itu. "Misalnya Ferrari, kalau mau beli silakan. Tapikan kenyataannya tidak mau. Seperti di Italia kemarin, tidak ada yang mau," tambahnya.

Untuk diketahui, Sebelum Aryanto Misel mengungkapkan bahwa ia lebih memilih untuk menjual Nikuba ke perusahaan otomotif asing. Ini dilakukan karena ia mengaku sudah kecewa dengan BRIN yang disebutnya telah membantai dirinya secara habis-habisan.

Kabarnya, alat untuk menggerakkan mesin motor itu bakal dijual seharga Rp15 miliar. Namun sampai berita ini dimuat, Aryanto Misel sendiri belum mengonfirmasi apakah sudah ada pihak yang melakukan pembelian Nikuba tersebut.

Menurut Haznan, meskipun pihaknya memang datang ke Italia, tapi itu tidak ada kaitannya dengan Nikuba. "Memang betul ada periset BRIN yang datang ke sana tapi itu berdasarkan mitra kerjasama kami yang satu sponsor," katanya.

"Kami datang dengan teknologi yang berbeda, yakni motor listrik, jadi tidak ada kaitannya dengan Nikuba," jelas dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Aryanto Misel Alat Nikuba BRIN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/14/54/2846573/pencipta-nikuba-ngaku-alami-diskriminasi-brin-dia-yang-tak-berkenan-diuji-ufAWJcEApk.jpg
Pencipta Nikuba Ngaku Alami Diskriminasi, BRIN: Dia yang Tak Berkenan Diuji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179928//digitalisasi-rGWf_large.jpg
Cara RI Percepat Transformasi Digital Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178994//fenomena_hujan_mengandung_mikroplastik-9wlU_large.jpg
Pemprov DKI Gandeng BRIN Atasi Fenomena Hujan Mengandung Mikroplastik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3177948//hujan-HaKT_large.jpg
Hati-Hati Air Hujan di Jakarta Mengandung Mikroplastik, Ini Bahayanya untuk Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177775//hujan_di_jakarta-Esc9_large.jpg
Temuan BRIN Soal Mikroplastik di Air Hujan, Begini Tanggapan Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174713//meteor_jatuh_di_cirebon-mgXo_large.jpg
Heboh Benda Diduga Meteor Jatuh di Cirebon, Harganya jika Dijual Capai Rp26 Miliar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement