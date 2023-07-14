iPhone Bakal Bisa Digunakan untuk Jajan Layaknya Uang Elektronik

UANG elektronik memang menjadi cara pembayaran terbaru yang memudahkan kita kala bertransaksi. Biasanya uang elektronik akan disimpan dalam sebuah kartu yang memiliki chip, sehingga pengguna cukup menempelkan kartu itu untuk bertransaksi.

Tapi, penggunaan kartu tersebut tentu cukup merepotkan, lantaran kita harus mengeluarkannya dari tempat penyimpanan. Oleh karena itu, Apple pun membuat fitur pembayaran nirsentuh langsung melalui “Tap to Pay” di iPhone.

Seperti dilansir Antara dari siaran tertulisnya, Apple mengklaim kemampuan baru ini akan memberdayakan jutaan pedagang, dari bisnis kecil hingga pengecer besar, untuk menggunakan iPhone mereka agar dapat menerima Apple Pay, kartu kredit dan debit nirsentuh, dan dompet digital lainnya dengan lancar dan aman.

Fitur tersebut dapat dimanfaatkan menggunakan iPhone dan aplikasi iOS yang didukung mitra, serta tidak diperlukan perangkat keras tambahan atau terminal pembayaran. Hanya saja, fitur tersebut baru dapat digunakan di seluruh Inggris.

“Ketuk untuk membayar” di iPhone tersedia untuk platform pembayaran dan pengembang aplikasi di Inggris Raya untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi iOS mereka dan ditawarkan sebagai opsi penerimaan pembayaran untuk pelanggan bisnis mereka.

Revolut dan Tyl by NatWest adalah platform pembayaran pertama yang menawarkan “Tap to Pay” di iPhone kepada pelanggan bisnis Inggris mereka, dengan Adyen, Dojo, myPOS, Stripe, SumUp, Viva Wallet, Worldline, dan Zettle by PayPal segera hadir.

Fitur ini juga akan diluncurkan ke lokasi Apple Store di Inggris Raya dalam beberapa minggu mendatang. Selain itu, ini akan berfungsi dengan kartu kredit dan debit nirsentuh dari jaringan pembayaran terkemuka, termasuk American Express, Mastercard, dan Visa.

“Kami telah melihat Tap to Pay di iPhone mengubah pengalaman pembayaran untuk begitu banyak jenis bisnis, dan pribadi untuk menerima pembayaran nirsentuh menggunakan kekuatan, keamanan, dan kenyamanan iPhone, tanpa memerlukan perangkat keras tambahan,” ujar Wakil Presiden Apple untuk Apple Pay dan Apple Wallet, Jennifer Bailey.

“Usaha kecil dan menengah telah lama memainkan peran penting dalam ekonomi Inggris, dan bersama dengan platform pembayaran, pengembang aplikasi, dan jaringan pembayaran, kami mempermudah bisnis Inggris untuk menerima pembayaran nirsentuh dengan lancar dan terus berkembang bisnis mereka,” tambahnya.