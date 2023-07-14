Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

6 Tips Jualan Online agar Kerap Dilirik Pelanggan

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |12:13 WIB
6 Tips Jualan Online agar Kerap Dilirik Pelanggan
Ilustrasi Belanja Online. (Foto: Shutterstock)
MEDIA sosial memang menjadi tempat untuk bercengkrama dengan teman maupun orang lain. Tapi, media sosial juga bisa dan kerap dimanfaatkan untuk berjualan loh.

Ada beberapa keunggulan jualan di media sosial dibandingkan di marketplace, salah satunya adalah terkait potongan jasa. Tapi, marketplace juga memiliki keunggulannya loh, apalagi mereka sudah terafiliasi dengan jasa pengiriman.

Nah, dimanapun kita hendak berjualan yang pasti kita harus mampu memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar dan memaksimalkan penjualan. Apalagi bagi para pelaku usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak memiliki toko offline.

Berikut 6 kiat agar pelaku usaha dapat memaksimalkan potensi penjualan di era digital, seperti diungkapkan dari para trainer Lazada University.

Cari keyword yang tepat

Anda dapat meningkatkan trafik penjual antara lain dengan menggunakan judul yang sesuai, menarik, serta mengandung kata kunci yang sering dipakai calon pembeli ketika mencari produk terkait.

Lengkapi judul produk dengan merek dan/atau nama toko, tipe, seri, variasi, dan detail lainnya pada kolom deskripsi. Bisa juga menggunakan 'harga coret' dalam etalase produk yang menunjukkan bahwa produk yang Anda jual sedang promo.

Tampilkan produk semenarik mungkin

Usahakan tampilan etalase produk Anda eye-catching dengan menyajikan foto dan deskripsi produk yang jelas dan rinci. Pastikan deskripsi dan foto produk tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu menggambarkan fungsi, keunggulan, dan kualitas produk tersebut dengan jelas.

Tingkatkan ulasan positif

Kualitas produk yang baik, harga yang kompetitif serta layanan terbaik akan mendorong pembeli untuk memberikan ulasan dan penilaian positif terhadap produk dan toko Anda.

Kirimkan pengingat kepada pembeli melalui chat untuk memberikan ulasan. Pemberian voucher diskon, gratis ongkos kirim, serta paket best deals untuk pembelian berikutnya juga dapat menjadi salah satu cara mendorong pelanggan untuk memberikan ulasan tentang produk dan layanan toko Anda.

Halaman:
1 2
      
