HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Astra Raih Market Share 55 Persen Penjualan Mobil di Indonesia Selama 2023

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |22:56 WIB
Astra Raih Market Share 55 Persen Penjualan Mobil di Indonesia Selama 2023
Astra raih market share 55 persen penjualan mobil Indonesia selama 2023 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) meraih market share 55 persen penjualan mobil Indonesia selama 2023. Astra membukukan penjualan domestik di Indonesia mencapai 277.924 unit hingga Juli 2023.

Penjualan ini naik sekira 7,37 persen dibanding periode yang sama tahun 2022 yang mencapai angka 258.855.

 BACA JUGA:

"Penjualan mobil Astra pada enam bulan pertama tahun 2023 mencapai 277.924 unit, atau meningkat 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun sepanjang tahun berjalan, penjualan mobil nasional turut menunjukkan peningkatan positif sebanyak 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan total 505.985 unit," ujar Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto dalam rilis yang diterima Okezone.

Selama 2023, Astra lewat Toyota + Lexus berhasil menjual 161.448, kemudian Daihatsu 99.240, Isuzu mencapai 16.154, UD Trucks 957, Peugeot mencapai angka 125.

Market share Astra mencapai angka fantastis mencapai 55 persen dalam penjualan mobil nasional dengan 277.924. Capaian ini mengalahkan penjualan berbagai macam ATPM non Astra seperti Mitsubishi, Honda, Suzuki, Hyundai, Wuling dll yang ditotal mencapai 228.061.

 BACA JUGA:

