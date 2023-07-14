Kembangkan Mobil Berbahan Bakar Hidrogen, Hyundai: Infrastruktur Menjadi Kunci

NAMYANG - Mobil berbahan bakar hidrogen memerlukan dukungan pemerintah agar dapat berkembang. Pasalnya, diperlukan infrastruktur pendukung.

"Sekarang ini mobil hidrogen terkesan kaku dan belum banyak digunakan, karena memang diperlukan infrastruktur pendukung. Ini sangat penting," kata Chang Hwan Kim, Head of Battery Development Center Hyundai Motor Group di kantor R&D Hyundai, Namyang, Korea Selatan.

Meski demikian, lanjut Chang Hwan, Hyundai Motor Group tetap berkomitmen mengembangkan teknologi tertinggi untuk mobil hidrogen ini.

"Tahun 2013, pertama kalinya kita mengeluarkan mobil hidrogen. Tahun lalu sudah berjumlah 10.000 unit mobil hidrogen. Angka ini semakin meningkat," jelasnya.