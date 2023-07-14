Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kembangkan Mobil Berbahan Bakar Hidrogen, Hyundai: Infrastruktur Menjadi Kunci

M Budi Santosa , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |14:04 WIB
Kembangkan Mobil Berbahan Bakar Hidrogen, Hyundai: Infrastruktur Menjadi Kunci
Hyundai N Vision 74, mobil berbahan bakar hidrogen (Foto: IG Hyundai)
A
A
A

NAMYANG - Mobil berbahan bakar hidrogen memerlukan dukungan pemerintah agar dapat berkembang. Pasalnya, diperlukan infrastruktur pendukung.

"Sekarang ini mobil hidrogen terkesan kaku dan belum banyak digunakan, karena memang diperlukan infrastruktur pendukung. Ini sangat penting," kata Chang Hwan Kim, Head of Battery Development Center Hyundai Motor Group di kantor R&D Hyundai, Namyang, Korea Selatan.

Hyundai N Vision 74, mobil berbahan bakar hidrogen

Meski demikian, lanjut Chang Hwan, Hyundai Motor Group tetap berkomitmen mengembangkan teknologi tertinggi untuk mobil hidrogen ini.

"Tahun 2013, pertama kalinya kita mengeluarkan mobil hidrogen. Tahun lalu sudah berjumlah 10.000 unit mobil hidrogen. Angka ini semakin meningkat," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/15/3176451/hyundai_ioniq_5_n-k4Td_large.jpg
Hyundai Ioniq 5 N Mogok, 2 Bulan Terbengkalai di Bengkel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175634/hyundai_santa_fe-TlF3_large.jpeg
Uji Tabrak Ungkap Masalah Serius, 135 Ribu Unit Hyundai Santa Fe Kena Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173937/hyundai_ioniq_9-5nXB_large.jpg
Hyundai Bakal Luncurkan Mobil Listrik Baru di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/52/3162986/hyundai_stargazer_cartenz-2gtb_large.jpg
Hyundai Stargazer Cartenz Raih Most Inspiring MPV of The Year di Indonesia Automotive Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/52/3162398/hyundai_ioniq_2-ZjWK_large.jpg
Hyundai Siapkan Mobil Listrik Murah Ioniq 2, Meluncur 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement