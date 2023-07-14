Mengenal Genesis, Sub Brand Mewah dari Hyundai yang Digemari Anak Muda Korea

SEOUL - Budaya Korea Selatan di Indonesia sering dikenal dengan K-Pop. Lantas apa simbol orang sukses bagi anak muda? Mobil Genesis.

Hal itu tidak lain karena hampir semua drama Korea, menggambarkan para eksekutif muda menggunakan mobil Genesis. Hal yang sama sepertinya juga terjadi secara nyata di Negeri Gingseng. Simbol baru anak muda sukses adalah memiliki mobil ini. Sebuah survei juga menunjukkan sebanyak 77 persen pembeli Genesis adalah pria.

Seperti diketahui, Hyundai Motor Group telah mengembangkan divisi mobil mewah dengan merek Genesis. Kehadiran Genesis diharapkan mampu menyaingi BMW, Mercedes-Benz, dan Lexus.

Pada saat MNC Portal Indonesia berkesempatan mengunjungi showroom dan dealers resmi Genesis di Suji, Korea Selatan, tampak berjajar aneka varian mobil Genesis yang selalu diberikan atribusi lini G. Misalnya saja G70, G80, dan G90.

Bagi Anda yang menyukai mobil sedan mewah, rasanya G90 adalah sebuah pilihan yang elegan. Rasa mobil eropa yang memiliki nuansa kecanggihan, kemewahan sekaligus kewibawaan dapat ditemukan di seri mobil ini.

Dengan pilihan mesin V6 turbo 3.300 cc hingga V8 5.000 cc, Genesis G90 menjanjikan performa yang setara dengan rival Eropanya dengan tenaga lebih dari 300 hp.

Hyundai pun menggandeng desainer legendaris Luc Donckerwolke untuk menguatkan rasa eropa pada mobil ini.

Sedangkan bagi yang menyukai mobil sport, maka G70 dan G80 adalah pilihannya.

G80 adalah jawaban atas permintaan pasar internasional yang sangat tinggi akan SUV premium atau SUV mewah.

Sekadar menambahkan, lembaga analisis JD Power menobatkan Genesis sebagai merek mobil paling andal di benua Amerika Utara. Genesis terus dikembangkan di tiga lokasi: di Namyang (Korea Selatan), Rüsselsheim (Jerman) dan Irvine (AS). Pusat produksinya berada di Ulsan (Korea Selatan).

Mobil Hyundai Genesis di Indonesia dikenal luas, kara mobil listrik inilah yang dipilih pemerintah untuk melayani tamu VIP dan delegasi utama KTT G20 di Bali pada 15-16 November 2022 silam.