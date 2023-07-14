Sony Siapkan Dana Hampir Rp32 Triliun untuk Kembangkan Game Bergaya Fornite

RAKSASA teknologi asal Jepang, Sony dilaporkan telah berencana untuk meningkatkan investasinya dalam pengembangan game bergaya Fortnite dan realitas campuran di tahun ini. Tak tanggung-tanggung, Sony mengucurkan dana sebesar USD2,13 miliar atau setara Rp31,9 triliun.

Sebagaimana dihimpun dari Engadget, biaya pengembangan game ini 40 persen lebih besar dari pengeluaran perusahaan secara keseluruhan. Itu artinya biaya yang dikeluarkan dua kali lipat lebih besar dari yang dihabiskan oleh perusahaan pada tahun 2020 lalu.

Adapun tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk bersaing lebih baik lagi dalam cloud gaming dan VR, terutama jika akuisisi Microsoft Activision Blizzard nantinya akan berjalan. Dan dalam hal ini Sony tampaknya bakal memperbarui game populer seperti God of War dan Horizon Zero Dawn.

Alih-alih mengembangkan satu game dan beralih ke game berikutnya, perusahaan memilih untuk membuat judul yang dapat diperbarui seiring waktu. Menghasilkan pendapatan dengan konten baru seperti peta musiman, skin, dan senjata seperti di game Overwatch dan League of Legends.

Seperti diketahui bersama, Sony sendiri memang cukup tertinggal dari para pesaingnya di bidang ini, yang mana perusahaan hanya memiliki satu game layanan langsung pada tahun 2021, dan baru berencana untuk memiliki 12 dalam portofolionya pada Maret 2026 mendatang.

Untuk itu, Sony berencana menghabiskan 55 persen pengembangan game PS5 untuk game layanan langsung hingga Maret 2024, dan 60 persen pada Maret 2026 mendatang. Perusahaan berencana menggunakan akuisisi Bungie untuk mencapai tujuan tersebut, menurut laporan.