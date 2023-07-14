Deretan Genre Game yang Paling Disukai oleh Game Z

INDUSTRI Game di Indonesia memang telah berkembang sejak beberapa tahun terakhir. Hal itu juga diikuti dengan kemajuan teknologi serta industri mobile game yang ada saat ini.

Jenis game sendiri ada banyak macamnya, tak hanya dari komputer, laptop, tapi juga smartphone. Bahkan kini ada juga gaming konsol yang sedang tren di kalangan milenial dan Gen Z.

Lantas untuk Gen Z sendiri, game seperti apa sih yang mereka sukai? Indonesian Gaming Product Manager Asus, Darien Theodric mengatakan sebagai generasi yang suka tantangan dan banyak beraktivitas, Gen Z suka game yang mengasah kreativitas.

"Misalnya kayak minecraft, walaupun cuma nyusun blok tapi bisa berkreasi sesuka hati mereka," ujar Darien saat ditemui MNC Portal.

Selain itu, Lanjut Darien, Gen Z juga suka yang yang membuat mereka terlibat langsung mengambil keputusan. "Mereka suka game RPG karena game itu memberi kesempatan usernya untuk memilih agar bisa membawa cerita. Jadi Gen Z ini terlibat langsung untuk mengambil keputusan," tuturnya.

Gen Z juga suka dengan game sosial di mana mereka bisa bersosialisasi langsung dengan user lain. "Misalnya Valorant, enggak hanya tembakan saja tapi mereka bisa komunikasi dan ada komunitasnya," tuturnya.

Game mobile memang lebih disukai oleh gamers terutama mereka para Gen Z. Pasalnya, game mobile biasanya sangat simple dan mudah dibawa kemana-mana. Sehingga mereka bisa tetap akses game yang disukai tanpa harus repot membawa PC.