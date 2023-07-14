Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Dapatkan Hadiah Total Jutaan Rupiah di Kiko Run Competition Dalam Event "Adventure with Kiko In The Deep Sea"

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |19:18 WIB
Dapatkan Hadiah Total Jutaan Rupiah di Kiko Run Competition Dalam Event
Event Kiko Run.




HAI Kiko Runners! Dapatkan hadiah total jutaan rupiah di Kiko Run Competition dalam event “Adventure with Kiko In The Deep Sea”!

Kiko Run adalah game endless run hasil adaptasi dari serial animasi MNC Animation yang tayang setiap hari Minggu di RCTI jam 08.00 WIB dengan judul Kiko. Kiko Run merupakan game hasil produksi dari PT Esports Star Indonesia (ESI) dibawah naungan MNC Digital Entertainment.

Seperti yang kalian tau, Kiko dan kawan-kawan sedang mengadakan event “Adventure with Kiko In The Deep Sea” sampai tanggal 16 Juli 2023 di Mall Artha Gading Jakarta lho. Dan tentunya, akan ada activity di booth ESI Games yang sangat menguntungkan kamu.

Caranya, hanya perlu mendatangi booth ESI Games, lalu download Kiko Run dan masukkan kode kompetisinya, kamu juga berkesempatan dapat hadiah in-game dan exclusive merchandise dari Esports Star Indonesia lho.

Ingat ya, Kiko Run Competition ini hanya berlaku untuk users yang datang ke booth ESI Games di Mall Artha Gading Jakarta. Kamu juga harus langsung mainkan dan jadilah yang tercepat sebelum pukul 15.00 WIB tanggal 16 Juli 2023.

Yuk langsung download aplikasi game Kiko Run di App Store dan Play Store atau klik http://bit.ly/KikoRunOkeZone_Link . Penyerahan hadiah akan dilakukan langsung di booth ESI Games tanggal 16 Juli 2023 pukul 16.00 WIB.

Yuk cek juga informasi seputar promo dan event game Kiko Run di media sosial Instagram @kikorun.id atau Facebook Kiko Run. Jangan sampai terlewat event dan promo menariknya, ya!

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
