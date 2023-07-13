Spesifikasi Smartwatch Amazfit Cheetah, Diklaim Bertenaga AI dan Gunakan Teknologi Pesawat

SMARTWATCH Amazfit Cheetah resmi hadir di pasar Indonesia. Jam tangan pintar ini diklaim hadir membawa teknologi setara dengan yang digunakan oleh pesawat guna memberikan kemampuan pelacakan GPS dengan akurasi yang tinggi.

Dengan teknologi tersebut, Amazfit Cheetah dapat memberikan pemosisian sebesar 99,5%. Selain itu perangkat wearable satu ini juga memiliki kemampuan menangkap sinyal satelit hampir 100%, dibandingkan smartwatch dengan antena biasa.

Jin Dong selaku Direktur dari Produk Olahraga di Zepp Health, pemilik merek Amazfit mengungkap teknologi yang disebut MaxTrack itu merevolusi pemosisian smartwatch dengan mengurangi gangguan jalur yang disebabkan oleh faktor lingkungan.

Hasilnya, Amazfit Cheetah melacak pergerakan GPS pengguna dengan akurasi yang tinggi, tidak peduli apakah mereka berkelok-kelok di antara gedung pencakar langit di pusat kota atau mondar-mandir di hutan teduh di jalur favorit mereka.

"Amazfit Cheetah juga mendukung enam sistem satelit dan ntuk menggunakan keakuratan secara real-time, pengguna dapat mengimpor file rute dan mewarnai peta offline dari area aktivitas yang direncanakan untuk navigasi yang akurat," kata Dong.

Selain menggunakan teknologi GPS canggih, Amazfit juga disebut hadir dalam Zepp Coach bertenaga AI, yang memperkenalkan dimensi baru khusus untuk pelari. Pengguna sekarang dapat memilih jenis pelatihan untuk berbagai jenis balapan.

"Rencana lari yang dihasilkan AI akan menyesuaikan dari minggu ke minggu berdasarkan kinerja dan kondisi pengguna, sama halnya dengan pelatih pribadi yang terus mengoptimalkan ritme latihan," tambahnya.

Menurut Dong, Amazfit Cheetah sendiri didesain untuk memenuhi kebutuhan pelari. Setiap entri menampilkan bingkai polimer ringan, lengkap dengan tombol responsif dan kombinasi mahkota operasi untuk memudahkan kontrol bahkan selama lari.