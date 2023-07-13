Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuwan Temukan Ubur-Ubur Kotak 24 Mata Jenis Baru

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |06:07 WIB
Ilmuwan Temukan Ubur-Ubur Kotak 24 Mata Jenis Baru
Ubur-Ubur. (Foto: Youtube)
A
A
A

PARA ilmuwan menemukan ubur-ubur kotak kecil berbentuk kubus, di tambak udang payau yang sama sekali tidak diketahui sains. Ubur-ubur kecil memiliki tubuh atau bel yang benar-benar transparan dan tidak berwarna.

Selain itu, ubur-ubur ini memiliki 12 tentakel yang diakhiri dengan struktur kecil seperti dayung, yang memungkinkan makhluk tersebut melaju di air lebih cepat daripada kebanyakan spesies ubur-ubur lainnya.

Seperti ubur-ubur kotak lainnya, kelompok dengan jenis Cnidaria ini merupakan ubur-ubur kotak seperti ubur-ubur kotak Australia (Chironex fleckeri), hewan laut paling berbisa di dunia. Ubur-ubur yang baru ditemukan tersebut memiliki 24 mata yang tersusun dalam enam kelompok di sekitar bel kubiknya.

"Ubur-ubur kotak ini menghubungkan pangkal tentakel dan loncengnya dengan alas datar yang terlihat seperti dayung perahu, membuatnya berbeda dari ubur-ubur biasa lainnya," Qiu Jianwen, seorang profesor di Departemen Biologi di Hong Kong Baptist University seperti dilansir dari Live Science.

"Ciri lain dari ubur-ubur kotak adalah memiliki enam mata yang terletak di setiap sisi tubuhnya," katanya.

Para peneliti menamai spesies baru yang ditemukan tersebut Tripedalia maipoensis, diinspirasi nama Cagar Alam Mai Po di Hong Kong, tempat mereka menemukannya. Mereka menggambarkan fitur dan hubungannya dengan ubur-ubur kotak lainnya dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Zoological Studies.

Tripedalia maipoensis adalah ubur-ubur kotak pertama yang ditemukan di perairan China. Tidak jelas apakah hewan sepanjang setengah inci (1,5 cm) itu dapat menyengat manusia, tetapi mungkin cukup berbisa untuk membuat udang kecil bernama Artemia pingsan. "Tapi kami tidak menyentuh binatang itu untuk merasakan sengatannya," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/56/3142803/burung_beo-P3ca_large.jpg
Apakah Burung Beo Mengerti Apa yang Diucapkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/56/2856769/mengenal-turritopsis-dohrnii-hewan-paling-lama-hidup-di-bumi-thfo55SbLT.jpg
Mengenal Turritopsis Dohrnii, Hewan Paling Lama Hidup di Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/56/2855513/mengenal-kutu-rusa-yang-gigitannya-bisa-sebabkan-penyakit-lyme-uWIjUthWMW.jpg
Mengenal Kutu Rusa yang Gigitannya Bisa Sebabkan Penyakit Lyme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/30/56/2854427/7-hewan-berkepala-dua-yang-pernah-hidup-di-bumi-QI33NgvvWt.jpg
7 Hewan Berkepala Dua yang Pernah Hidup di Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/56/2853234/cara-memberi-makan-tokek-yang-baik-dan-benar-EUzrdcPZ4r.jpg
Cara Memberi Makan Tokek yang Baik dan Benar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/54/2849323/viral-grumpy-frog-pengganti-grumpy-cat-jadi-celebrity-baru-internet-aRc0j9rOVK.jpg
Viral Grumpy Frog Pengganti Grumpy Cat, Jadi Celebrity Baru Internet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement