Tahukah Kamu Apa yang Terjadi ketika Kita Menabrak Awan Tapi Tak Naik Pesawat?

KETIKA pesawat menabrak awan memang akan terjadi turbulensi yang cukup besar, sehingga membuat pesawat bergetar. Tapi, apa yang akan terjadi jika manusia menabrak awan secara langsung?

Menurut catatan, pengalaman manusia yang menabrak awan akan bervariasi tergantung pada jenis awan, alat pelindung, dan kondisi cuaca. Yang jelas efek paling ringan adalah basah kuyup hingga paling parah tidak sadarkan diri.

Ini karena kemungkinan besar manusia hanya terjun dari ketinggian 4.000 meter sehingga hanya akan menabrak awan stratus dan cumulus dari ketinggian 1.980 meter, yang mana kedua jenis awan sebagian besar terdiri dari molekul air.

Ryan Katchmar, seorang instruktur terjun payung yang berbasis di Utah dengan lebih dari 10.000 lompatan, menekankan bahwa meski rasa penasaran begitu besar, manusia sejatinya tidak boleh menabrak awan secara sengaja.

Pasalnya selain basah, menabrak awan juga akan mengganggu visibilitas saat terjun sehingga tidak ada cara untuk melacak potensi bahaya, sebagaimana dihimpun dari Live Science.

"Rasanya seperti kamu pergi ke ruangan putih lalu keluar. Tapi jika itu awan gelap, tebal atau padat, itu akan terasa seperti benturan kecepatan, dan kamu akan keluar dengan kondisi basah kuyup," jelas Katchtmar.