Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kalahkan ChatGPT, Google Bard Bisa Ngomong Bahasa Indonesia hingga Arab

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |08:09 WIB
Kalahkan ChatGPT, Google Bard Bisa Ngomong Bahasa Indonesia hingga Arab
Google Bard. (Foto: Google)
A
A
A

CHATBOT artificial inteligent (AI) memang bukan hal baru dan sudah mulai banyak dikembangkan oleh perusahaan teknologi. Kali ini, Google yang mengembangkan Chatbot bertenaga AI, Bard.

Tapi, tidak seperti ChatGPT, pelopor Chatbot, Google Bard sudah dilengkapi pengetahuan linguistik yang diperluas yang memungkinkan dia untuk merespon dengan ucapan.

Secara total, Google Bard bisa berkomunikasi dalam hampir empat lusin bahasa. Pengguna sekarang dapat berkomunikasi dengannya dalam bahasa Indonesia, Arab, China, Jerman, Hindi, Spanyol, Brasil, dan banyak negara di wilayah Eropa.

Google Bard

Jack Krawczyk, Bard Product Lead, dan Amarnag Subramanya, VP of Engineering Bard mengungkap, saat ini Google sedang membawa Bard untuk bisa berbicara dengan lebih banyak bahasa. Pembaruan bahasa akan datang dalam beberapa waktu kedepan.

"Kami akan terus menggunakan prinsip AI kami sebagai panduan, memasukkan umpan balik pengguna, dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi privasi dan data orang," kata Jack dan Amarnag, dikutip dari Engadget.

Pengguna Bard akan memiliki opsi untuk membaca atau mendengarkan tanggapan yang dihasilkan AI, yang menurut Krawczyk dan Subramanya akan sangat membantu ketika pengguna ingin mendengar pengucapan yang benar.

Pengguna juga diberikan kontrol yang lebih kuat atas seberapa ramah Bard dengan lima opsi berbeda untuk nada AI, sederhana, panjang, pendek, profesional, atau kasual. Itu tersedia pada permintaan berbahasa Inggris.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Chatbot AI Aplikasi Google Bard Bard
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/54/2849037/bisakah-google-bard-saingi-popularitas-chatgpt-SCdXLEJQxr.jpg
Bisakah Google Bard Saingi Popularitas ChatGPT?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/14/54/2846328/6-fitur-baru-nan-canggih-milik-google-bard-bisa-dalam-40-bahasa-10Qo7hutaD.jpg
6 Fitur Baru nan Canggih Milik Google Bard, Bisa dalam 40 Bahasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/09/54/2762091/ingin-saingi-chatgpt-chatbot-ai-milik-google-justru-malah-bikin-blunder-PclevO8Kau.jpg
Ingin Saingi ChatGPT, Chatbot AI Milik Google Justru Malah Bikin Blunder
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179523//ecommerce-0GBZ_large.jpg
E-Commerce di Era AI: Ketika Bukti Keaslian Manusia Menjadi Kunci Kepercayaan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/16/3179377//nezar_patria-lNcw_large.jpeg
Wamenkomdigi Sebut Ada 2.800 Startup Kembangkan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/482/3179222//wamenkes-9piR_large.jpg
Wamenkes: Teknologi Berperan dalam Transformasi Layanan Kesehatan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement