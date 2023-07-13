Hasil Survei: Bos di Indonesia Siap Pakai AI untuk Perusahaannya

SURVEI perusahaan penyedia jasa profesional, Accenture mengungkap bahwa mayoritas bos perusahaan di Indonesia menyambut baik kehadiran artificial intelligence (AI). Para bos menilai dengan hadirnya AI bisa mempercepat perkembangan bisnis mereka.

Country Managing Director Accenture Indonesia, Jayant Bhargava mengatakan, sebanyak 100% dari eksekutif bisnis di Indonesia sepakat bahwa perusahaan memerlukan cara yang lebih sistematis untuk mengelola penggunaan teknologi baru secara bertanggung jawab.

Jayant juga mengungkap, sebanyak 99% eksekutif di Indonesia menyetujui bahwa perkembangan AI generatif seperti ChatGPT membuka era baru untuk perusahaan, dan mereka mengharapkan model dasar dari AI tersebut dapat berperan penting dalam strategi perusahaan mereka di masa mendatang.

"Hampir semua eksekutif Indonesia sepakat bahwa perangkat lunak dan layanan yang didukung oleh model dasar AI akan meningkatkan inovasi dan kreativitas secara signifikan di organisasi mereka dalam 3 hingga 5 tahun mendatang," kata Jayant dalam sesi diskusi dengan media.

"Temuan ini lebih menguatkan keyakinan kami akan peran kritis AI generatif sebagai elemen dasar dari transformasi digital," tambahnya.

Selain hasil survei, Accenture juga merilis laporan The Accenture Technology Vision 2023 yang bertajuk “When Atoms Meet Bits: The Foundation of Our New Reality”. Laporan ini menjelaskan bagaimana tren teknologi yang mendasari konvergensi dunia fisik dan digital bersamaan.

Laporan juga mengidentifikasikan empat tren kunci yang berfungsi sebagai panduan bagi bisnis-bisnis lokal untuk mencapai kesuksesan. Accenture yakin adopsi tren ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi dan menghasilkan produk, layanan, dan model bisnis baru.