HOME OTOTEKNO TECHNO

Channel Youtube Ini Buat Skenario Ledakan Kapal Selam Titanic, Dapat 5 Juta View dalam 11 Hari

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |15:16 WIB
Channel Youtube Ini Buat Skenario Ledakan Kapal Selam Titanic, Dapat 5 Juta View dalam 11 Hari
Kapal Selam Titanic OceanGate. (Foto: Youtube/AiTelly)
A
A
A

KAPAL selam eksplorer Titanic milik OceanGate, Titan, akhirnya ditemukan di dasar laut dengan kondisi sudah hancur. Hancurnya kapal selam ini pun diyakini karena tidak kuat menerima tekanan dasar laut.

Meskipun tidak ada dokumentasi terkait kapal tersebut, tapi dengan teknologi dapat menunjukkan bagaimana kapal selam Titan meledak dan menewaskan lima orang di dalamnya telah menjadi viral di media sosial.

Akun YouTube AiTelly merinci ledakan mengerikan yang terjadi bulan lalu, menunjukkan bagaimana dan mengapa kapal selam tersebut kemudian ditakdirkan untuk menjadi reruntuhan Titanic, karena tekanan bawah air yang sangat besar.

Kapal Selam Titanic

Animasi baru, menggunakan perangkat lunak sumber terbuka yang disebut Blender, menunjukkan bagaimana 'desain eksperimental' Titan berbeda dengan subteknologi yang ada yang menggunakan baja, titanium, dan aluminium. Bahkan animasi ini pun sudah mendapatkan view 5 juta dalam 11 hari.

Mereka pun membutuhkan waktu 12 jam untuk memasukkan data tentang OceanGate ke perangkat lunak pemodelan 3D untuk membuat animasi dinamis. Pada akhirnya, para ahli mengklaim, itu adalah konstruksi serat karbon Titan yang menjadi masalah, karena bahan tersebut dapat retak dan pecah secara tiba-tiba.

Para animator bahkan membuat seperti apa bagian dalam kapal selam itu, dan mengatakan ini mungkin adalah salah satu desain basic sebuah kapal selam yang pernah Anda lihat.

Kapal selam Titan kehilangan komunikasi dengan kapal pendukungnya pada hari Minggu, 18 Juni, saat turun ke bangkai kapal Titanic 12.500 kaki di bawah permukaan. Beberapa hari kemudian, puing-puingnya ditemukan karena ledakan ke dalam atau impolde.

Telusuri berita ototekno lainnya
