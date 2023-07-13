NASA Bakal Pakai Mobil Listrik untuk Jelajahi Bulan Tahun Depan

GUNA menekan polusi udara mengotori bumi kita, banyak pihak sudah menerapkan energi terbarukan. Salah satu yang mulai diganti adalah kendaraan yang kini dijalankan dengan listrik.

Motor dan mobil listrik diklaim tidak akan menghasilkan polusi. Jadi selain tidak menggunakan bahan bakar fosil, mobil listrik juga tidak menghasilkan timbal berupa asap. Karenanya, banyak pihak kita mulai menggunakan kendaraan listrik, termasuk NASA.

NASA diketahui membeli tiga mobil baru buatan Canoo Technologies untuk kebutuhan para astronot NASA yang berangkat ke bulan tahun depan. Ketiga mobil tersebut sudah sampai di fasilitas NASA yang ada di Kennedy Space Center, Florida, Ameria Serikat.

Ketiga mobil tersebut adalah Canoo Van yang telah dimodifikasi khusus untuk kebutuhan para astronot NASA di misi Artemis II. Beberapa modifikasi yang dilakukan di antaranya adalah perubahan interior mobil.

Hal itu dilakukan karena para astronot yang menggunakan mobil tersebut diwajibkan mengenakan baju khusus luar angkasa. Otomatis butuh ruangan mobil yang lebih lega.

Selain mengubah interior, tampilan luar Canoo Van juga didandani sesuai dengan ciri khas dan sejarah NASA. Misalnya saja warna putih dan desain velg yang sangat unik.

“Kolaborasi antara Canoo dan NASA fokus pada keselamatan dan kenyamanan kru dalam setiap kegiatan mereka sebelum perjalanan ke Bulan dimulai,” kata Charlie Blackwell-Thompson, Direktur Misi Artemis NASA.