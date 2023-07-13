Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar Harga Jasa Hacker Beredar di Dark Web, Bobol Kartu Kredit Cuma Rp300 Ribuan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |09:10 WIB
Daftar Harga Jasa Hacker Beredar di Dark Web, Bobol Kartu Kredit Cuma Rp300 Ribuan
Ilustrasi Hacker. (Foto: Freepik)
A
A
A

SEIRING dengan perkembangan zaman, modus kejahatan semakin melebar hingga ke ruang digital. Saat ini bahkan ada banyak jasa hacker yang bisa ditemukan di forum-forum penjahat siber di dark web.

Para hacker menawarkan jasanya dengan harga yang beragam, tergantung dengan apa yang ingin direstas dan dengan metode apa serangan dilancarkan. Paling murah dibandrol USD2 atau setara Rp30 ribuan.

Dihimpun dari Daily Mail, sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa jasa hacker seharga Rp30 ribuan itu berlaku untuk meretas akun HBO Max. Harga yang lebih tinggi berlaku untuk membobol akun Google, seharga Rp900 ribuan.

Untuk jasa retas SIM palsu di AS dibandrol USD150 atau sekira Rp2,2 jutaan.Jasa hacker dengan harga termurah juga berlaku untuk menambah jumlah pengikut media sosial yang dihargai Rp70 ribuan.

Detail kartu kredit dengan saldo hingga USD5.000 ditawarkan seharga USD110 atau Rp1,6 juta. Untuk jasa hacker login akun perbankan online dibandrol dengan harga USD60 atau sekira Rp900 ribu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kartu kredit Hacker data Dark Web
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/12/54/2797427/di-dark-web-hacker-tawarkan-jasa-hack-google-play-store-TlTdaoecAV.jpg
Lewat Dark Web, Hacker Tawarkan Jasa Hack Google Play Store
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176817//bjorka-zLxn_large.jpg
Polda Metro Jaya Masih Melacak dan Belum Bisa Memastikan Keaslian Bjorka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/16/3176100//hacker-jPIE_large.jpg
Polandia Alami 170 Ribu Serangan Siber Sepanjang Tahun, Sasar Infrastruktur Penting 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/16/3174733//hacker-XFBZ_large.jpg
Hacker Klaim Curi Hampir 1 Miliar Data Salesforce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174287//jeon_hye_bin-aUnO_large.jpg
Kartu Kredit Jeon Hye Bin Hilang di Bali, Rp177 Juta Raib dalam Waktu 10 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173688//mnc_bank-oP5g_large.jpg
Belanja Makin Untung dengan Ragam Promo Istimewa Kartu Kredit MNC Bank
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement