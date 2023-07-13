Daftar Harga Jasa Hacker Beredar di Dark Web, Bobol Kartu Kredit Cuma Rp300 Ribuan

SEIRING dengan perkembangan zaman, modus kejahatan semakin melebar hingga ke ruang digital. Saat ini bahkan ada banyak jasa hacker yang bisa ditemukan di forum-forum penjahat siber di dark web.

Para hacker menawarkan jasanya dengan harga yang beragam, tergantung dengan apa yang ingin direstas dan dengan metode apa serangan dilancarkan. Paling murah dibandrol USD2 atau setara Rp30 ribuan.

Dihimpun dari Daily Mail, sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa jasa hacker seharga Rp30 ribuan itu berlaku untuk meretas akun HBO Max. Harga yang lebih tinggi berlaku untuk membobol akun Google, seharga Rp900 ribuan.

Untuk jasa retas SIM palsu di AS dibandrol USD150 atau sekira Rp2,2 jutaan.Jasa hacker dengan harga termurah juga berlaku untuk menambah jumlah pengikut media sosial yang dihargai Rp70 ribuan.

Detail kartu kredit dengan saldo hingga USD5.000 ditawarkan seharga USD110 atau Rp1,6 juta. Untuk jasa hacker login akun perbankan online dibandrol dengan harga USD60 atau sekira Rp900 ribu.