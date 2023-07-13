Hampir Setengah Miliar Rupiah, Yamaha Tenere 700 Resmi Dirilis

JAKARTA - PT Enduro Republik Indonesia (ERI) meluncurkan motor adventure Yamaha Tenere 700 yang harganya setara tiga Daihatsu Ayla baru. Diketahui Yamaha Tenere 700 dijual dalam kondisi off the road di harga Rp450 juta atau setara dengan tiga Daihatsu Ayla baru yang harganya di mulai di Rp134 juta.

Uniknya Yamaha Tenere 700 yang dibawa oleh ERI itu justru sudah langsung banyak terjual. Saat ini sudah 11 unit Yamaha Tenere 700 dipesan dari kuota maksimal 13 unit tahun ini.

"Kuotanya 13 unit dan sudah terpesan 11 motor. Motor ini kami impor utuh dari Eropa dan Thailand," ujar Yopie Kurniawan, Presiden Direktur ERI.

Yamaha Tenere 700 saat ini mengisi celah segmen motor adventure kelas menengah dengan mesin di bawah 1.000 cc. Tampilannya yang gagah dan tangguh layaknya motor balap Reli Dakar, dengan mudah membius pecinta adventure di Indonesia.

Yopi Kurniawan mengatakan Yamaha Tenere 700 sangat ideal buat penggiat adventure yang sudah berumur. Pasalnya motor petualang berlambang garpu tala itu memiliki bobot yang tidak begitu berat.

"Saat ini penyuka motor adventure sudah banyak yang berumur dan mereka merasa enggan jika memiliki motor-motor yang terlalu besar dan berat," ujar Yopie Kurniawan.

Dia mengatakan bobot Yamaha Tenere 700 hanya mencapai 204 kilogram. Jauh lebih ringan dibanding motor adventure bermesin besar seperti BMW GS 1200 yang bobotnya mencapai 263 kilogram.

“Kami mem-profiling rata-rata konsumen berusia di atas 50 tahun, sehingga perlu memilih moge adventure yang ringan dan tidak besar bodinya. Yamaha Tenere 700 tentunya menjadi pilihan terbaik, dengan berat basah hanya 204 kg,” ucap Yopie Kurniawan, Direktur PT. Enduro Republik Indonesia.

Lebih lanjut diketahui ERI mengimpor Yamaha Tenere 700 2023 dalam dua versi. Meliputi versi Standar dan Top Spec (versi paling lengkap). Versi Top Spec memiliki layar speedometer TFT yang yang memiliki Communication Control Unit (CCU) Yamaha sehingga dapat terkoneksi smartphone melalui aplikasi Yamaha MyRide, sedangkan versi Standar masih menggunakan layar monokrom. Kemudian versi Top Spec ada pilihan menu ABS, yaitu ABS On, ABS Off dan Rear ABS Off, sementara versi standar hanya ada opsi ABS On dan Off.

Dapur pacunya digerakkan oleh mesin bertorsi tinggi 690 cc 2-silinder DOHC yang sesuai dengan EU5. Keseimbangan tenaga dan kontrol yang ideal bisa dimaksimalkan melalui tenaga 72 DK/9.000 Rpm dan torsi 68 Nm/6.500 Rpm. Adapun transmisinya khusus model manual dengan 6-percepatan.