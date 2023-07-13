Intip Mobil Listrik Cadillac Escalade yang Segera Meluncur

JAKARTA – Popularitas mobil listrik semakin besar di seluruh dunia yang ditandai dengan munculnya beragam produk. Langkah ini juga diikuti oleh Cadillac yang akan meluncurkan Escalade IQ yang menggunakan baterai sebagai sumber daya utamanya.

Melansir Insideevs, Cadillac Escalade IQ akan melakukan debutnya pada 9 Agustus 2023, di New York City, Amerika Serikat. Dari gambar yang beredar luas, terlihat sebuah big SUV yang sepenuhnya ditenagai oleh listrik.

Pada tampilan depannya, terlihat dua lampu LED vertikal dengan gril besar yang menampilkan logo Cadillac yang menyala. Lampu sein di tempatkan di dasar kap mesin berbentuk horizontal.

Sekilas, bagian belakang menunjukkan spoiler yang menggantung di atas atap, dan ada lampu rem berbentuk horizontal di setiap ujungnya. Pada bagian atap mobil ini, menunjukkan kaca panoramic.

Pada bagian samping, tidak banyak lekukan yang membuat mobil ini terlihat sangat tinggi sesuai dengan ciri khas Cadillac. Rodanya diperkirakan berukuran 24 inci, dengan palang yang cukup tebal dan sirip yang menempati setiap ruang.

Masuk ke bagian dalam, terlihat layar lebar pada dashboard sebagai pusat hiburan penumpang. Ini juga diyakini telah didukung AndroidAuto dan Apple Car Play dengan koneksi Bluetooth.

Tetapi, belum banyak informasi mengenai powertrain dan kapasitas baterai yang akan digunakan Cadillac Escalade IQ. Namun, diyakini mobil ini akan menggunakan platform General Motors Ultium EV.

BACA JUGA: