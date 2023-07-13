Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

2023, Hyundai Motor Group Targetkan Pertumbuhan 47 Persen di Pasar ASEAN

M Budi Santosa , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |11:15 WIB
2023, Hyundai Motor Group Targetkan Pertumbuhan 47 Persen di Pasar ASEAN
Hyundai Targetkan 47 Persen di Pasar ASEAN (Foto: Hyunda Worldwide)
A
A
A

SEOUL - Asia Tenggara dapat dikatakan sebagai pasar sangat potensial bagi industri otomotif global. Pandangan ini dilontarkan oleh manajemen Hyundai Motor Group.

"ASEAN adalah pasar yang sangat potensial. Kita targetkan pertumbuhan hingga 47 persen year on year," kata Kim Seohyun, Global PR Strategy Planning Team Hyundai Motor Group di kantor pusat Hyundai, Seoul, Korea Selatan, Kamis (13/7/2023).

Optimisme Kim Seohyun tidak tanpa alasan. Pasalnya sejumlah produksi mobil Hyundai kini menjadi pemimpin pasar terutama di segmen mobil listrik. Kehadiran IONIQ 5 pada 2021 dan IONIQ 6 pada 2022 mengukuhkan Hyundai sebagai pemimpin produsen mobil listrik dunia. "Sebentar lagi akan diluncurkan IONIQ 7," imbuhnya.

2023, Hyundai Motor Group Targetkan Pertumbuhan 47 Persen di Pasar ASEAN

Ditambahkan dia, Hyundai Motor Group yang berdiri sejak 1967, kini telah menjadi perusahaan besar dengan 59 perusahaan afiliasi. Jumlah karyawan secara global pun mencapai 120.000 orang yang tersebar di 200 negara, dengan jumlah dealer mencapai 6.200.

Pada 2022 silam, Hyundai Motor Group mampu menjual 3,95 juta kendaraan di pasar global. Kini, kapasitas produksi pabrik Hyundai yang berada di 9 negara seperti Indonesia, India, Amerika Serikat, Eropa, Brasil, mencapai 5 juta kendaraan.

Pada kesempatan yang sama Head of Smart City Innovation Group HMG Kim Hyeoyoung menjelaskan rencana besar korporat untuk mengembakan teknologi smart city, yakni salah satunya elektrifikasi dengan bahan bakar hidrogen.

"Smart city ini diharapkan bisa mengendalikan polusi, dan hidup akan lebih bagi," ujar dia.

Selain itu, mobil berbahan bakar hidrogen juga terus dikembangkan. Bahkan beberapa waktu silam, mobil berbahan bakar hidrogen juga sudah mengaspal di Eropa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/15/3176451/hyundai_ioniq_5_n-k4Td_large.jpg
Hyundai Ioniq 5 N Mogok, 2 Bulan Terbengkalai di Bengkel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175634/hyundai_santa_fe-TlF3_large.jpeg
Uji Tabrak Ungkap Masalah Serius, 135 Ribu Unit Hyundai Santa Fe Kena Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173937/hyundai_ioniq_9-5nXB_large.jpg
Hyundai Bakal Luncurkan Mobil Listrik Baru di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/52/3162986/hyundai_stargazer_cartenz-2gtb_large.jpg
Hyundai Stargazer Cartenz Raih Most Inspiring MPV of The Year di Indonesia Automotive Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/52/3162398/hyundai_ioniq_2-ZjWK_large.jpg
Hyundai Siapkan Mobil Listrik Murah Ioniq 2, Meluncur 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement