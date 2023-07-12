Kenapa Memadamkan Api Harus dengan Air?

SUDAH menjadi pengetahuan umum untuk memadamkan api paling efektif adalah dengan menggunakan air. Tapi pernahkan Anda berpikir kenapa harus memadamkan api menggunakan air?

Jadi mengapa air memadamkan api? Ini mungkin bekerja secara berbeda dari yang Anda pikirkan. Pasalnya, bukan api yang menghilang karena air, tapi sebenarnya air mencegah api untuk terus hidup.

"Air memadamkan api terutama karena itu adalah penyerap panas yang sangat baik. Ini (air) sangat bagus dalam menyerap panas," jelas Sara McAllister, seorang ahli Kebakaran dan perilaku Api di Laboratorium Ilmu Kebakaran Missoula Dinas Kehutanan AS di Montana, seperti dilansir dari Live Science.

Tetapi Anda mungkin terkejut bahwa air tidak bekerja pada nyala api itu sendiri. Api membutuhkan tiga hal untuk bertahan: bahan bakar, oksigen, dan sumber panas. Alih-alih melawan api secara langsung, air bekerja pada bahan bakar.

Michael Gollner, pakar pembakaran di University of California, Berkeley, menyebut air benar-benar mempersulit bahan tersebut terbakar, apakah itu kayu, semak atau bangunan. Saat kayu terbakar, kata Gollner, panas api sebenarnya menguapkan zat di dalam kayu, mengubahnya menjadi gas, yang kemudian menjadi bahan bakar api. Jika Anda menyiram kayu dengan air, apinya harus cukup panas untuk menguapkan air dan kayu.

Karena titik panas air yang tinggi, dibutuhkan banyak energi atau panas untuk menguapkan air. Jika nyala menghabiskan energinya untuk menguapkan air, ia memiliki lebih sedikit energi untuk yang digunakan untuk memanaskan bahan bakar.

Saat air menyerap panas, bahan bakar didinginkan. Dan jika nyala api tidak cukup memanaskan bahan bakar untuk menguapkannya, nyala api tidak dapat memberi makan dirinya sendiri sehingga akan menghilang.

Ini juga merupakan cara yang sangat efektif untuk mencegah potensi bahan bakar sehingga api tidak dapat menyebar, dan menjadi strategi di balik sistem sprinkler di gedung. Mereka mencegah api menyebar lebih jauh, sehingga memberi waktu bagi petugas pemadam kebakaran untuk sampai ke sana.