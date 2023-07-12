Kenapa Babi Jalannya Mundur?

KENAPA babi jalannya mundur? Beberapa di antara kita mungkin pernah bertanya-tanya kenapa babi suka berjalan mundur. Nah, kelakuan ajaib ini bukan karena dia tidak mau untuk berputar, tapi karena anatomi tubuhnya.

Pasalnya, babi memiliki tulang leher yang unik, sehingga mereka tidak bisa melihat ke atas lebih dari 45 derajat. Akibatnya, ketika ingin melihat lebih tinggi dia pun harus mundur.

Seperti dilansir dari best farm animals, anatomi tersebut dirancang untuk bisa mencari makan secara maksimal di tanah dan juga akar-akar tanaman. Secara teknis, ini cukup bagi babi untuk bisa melihat langit, jadi hanyalah mitos bahwa babi benar-benar tidak bisa melihat langit.

Babi dapat melihat ke langit, tetapi dengan pandangan yang terbatas. Mereka tidak dapat melihat langsung ke atas (90 derajat) tetapi mereka dapat duduk tegak dan melihat ke langit dengan pandangan 45 derajat.

BACA JUGA: 15 Kode Rahasia Meteran Listrik PLN Merek Itron

Tapi, meski babi bisa melihat ke langit, mereka memiliki batasan lain, yakni penglihatan mereka. Penglihatan babi cukup dekat sehingga babi tidak dapat melihat detail langit yang jauh. Itu sebabnya banyak babi tidak tertarik melihat ke atas.