Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kenapa Babi Jalannya Mundur?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |21:22 WIB
Kenapa Babi Jalannya Mundur?
Kenapa Babi Jalannya Mundur? (Foto: Times of India)
A
A
A

KENAPA babi jalannya mundur? Beberapa di antara kita mungkin pernah bertanya-tanya kenapa babi suka berjalan mundur. Nah, kelakuan ajaib ini bukan karena dia tidak mau untuk berputar, tapi karena anatomi tubuhnya.

Pasalnya, babi memiliki tulang leher yang unik, sehingga mereka tidak bisa melihat ke atas lebih dari 45 derajat. Akibatnya, ketika ingin melihat lebih tinggi dia pun harus mundur.

Seperti dilansir dari best farm animals, anatomi tersebut dirancang untuk bisa mencari makan secara maksimal di tanah dan juga akar-akar tanaman. Secara teknis, ini cukup bagi babi untuk bisa melihat langit, jadi hanyalah mitos bahwa babi benar-benar tidak bisa melihat langit.

Babi dapat melihat ke langit, tetapi dengan pandangan yang terbatas. Mereka tidak dapat melihat langsung ke atas (90 derajat) tetapi mereka dapat duduk tegak dan melihat ke langit dengan pandangan 45 derajat.

Tapi, meski babi bisa melihat ke langit, mereka memiliki batasan lain, yakni penglihatan mereka. Penglihatan babi cukup dekat sehingga babi tidak dapat melihat detail langit yang jauh. Itu sebabnya banyak babi tidak tertarik melihat ke atas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/56/3142803/burung_beo-P3ca_large.jpg
Apakah Burung Beo Mengerti Apa yang Diucapkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/56/2856769/mengenal-turritopsis-dohrnii-hewan-paling-lama-hidup-di-bumi-thfo55SbLT.jpg
Mengenal Turritopsis Dohrnii, Hewan Paling Lama Hidup di Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/56/2855513/mengenal-kutu-rusa-yang-gigitannya-bisa-sebabkan-penyakit-lyme-uWIjUthWMW.jpg
Mengenal Kutu Rusa yang Gigitannya Bisa Sebabkan Penyakit Lyme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/30/56/2854427/7-hewan-berkepala-dua-yang-pernah-hidup-di-bumi-QI33NgvvWt.jpg
7 Hewan Berkepala Dua yang Pernah Hidup di Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/56/2853234/cara-memberi-makan-tokek-yang-baik-dan-benar-EUzrdcPZ4r.jpg
Cara Memberi Makan Tokek yang Baik dan Benar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/54/2849323/viral-grumpy-frog-pengganti-grumpy-cat-jadi-celebrity-baru-internet-aRc0j9rOVK.jpg
Viral Grumpy Frog Pengganti Grumpy Cat, Jadi Celebrity Baru Internet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement