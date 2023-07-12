Berkenalan dengan Tiga Teknologi Unik Dyson yang Diusung untuk Pasar Indonesia

Perusahaan teknologi Dyson memperkenalkan tiga teknologi unik untuk pasar Indonesia. Perangkat ini dianggap sebagai solusi yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini.

Direktur Perangkat Keras Dyson Made Artha menjelaskan, ada tiga teknologi yang diusung ke Indonesia yakni two-in-one Flyaway Smoother untuk perangkat tata rambut, Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde sebagai penjernih udara, dan Dyson V12s Detect Slim Submarine yang merupakan perangkat penyedot debu.

"Sebanyak 6.000 karyawan kami merupakan scienties dan development. Produk yang kami ciptakan merupakan hasil dari riset, sains, dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan," kata Made di Jakarta.

Made menjelaskan, seperti produk two-in-one Flyaway Smoother yang terinspirasi kombinasi dari hair dryer dan sisir rambut berbentuk bundar arau rol.

"Sisir bundar untuk merapikan rambut-rambut statis (flyaways) ketika ingin mendapatkan hasil akhir seperti di salon. Flyaway Smoother mengombinasikan kedua fungsi tersebut dalam satu aksesori," tuturnya.

Ditambah kemampuan teknologi motor digital V9 Dyson, membuat aliran udara bertekanan tinggi menghasilkan aliran udara dengan sudut yang tepat untuk menata dan mengeringkan rambut secara bersamaan.

Mode Flyaway di perangkat tersebut, bisa menciptakan fenomena aliran udara yang dikenal sebagai efek Coanda, yakni ketika aliran udara berkecepatan tinggi melintasi sebuah permukaan dan karena adanya perbedaan tekanan, aliran udara akan menempel ke permukaan.